Французский президент впервые за 17 лет посетит Сирию
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время нанесет официальный визит в Сирию, сообщило управление по связям с общественностью администрации сирийского президента. Это будет первый визит французского лидера в страну с 2009 г., когда Сирию посещал Николя Саркози, сообщает сирийское информагентство Sana.
Как отмечает агентство, Макрон проведет переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудят укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Французского президента будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний, что, по мнению агентства, свидетельствует о намерении сторон развивать не только политический, но и экономический диалог. Главы двух стран проведут круглый стол с участием делегаций.
В мае 2025 г. аш-Шараа совершил визит в Париж, где встретился с Макроном в Елисейском дворце. В ноябре 2025 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о снятии санкций с аш-Шараа. В октябре 2025 г. президент Сирии заявил, что отношения Дамаска с Москвой не противоречат выстраиванию отношений с Западом.