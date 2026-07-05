Французский президент впервые за 17 лет посетит Сирию

В мае 2025 г. аш-Шараа совершил визит в Париж, где встретился с Макроном в Елисейском дворце. В ноябре 2025 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о снятии санкций с аш-Шараа. В октябре 2025 г. президент Сирии заявил, что отношения Дамаска с Москвой не противоречат выстраиванию отношений с Западом.