Захарова: в истории нет аналогов отказу Киева забирать тела своих солдат

5 июля Минобороны РФ сообщило, что Киев отказался забрать тела своих военных, погибших в Константиновке. Оборонное ведомство отметило, что украинская сторона не предприняла никаких действий для того, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены их родственниками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что когда о российском предложении Украине забрать тела узнали около 20 иностранных агентств, они выразили пожелание поехать в Константиновку и наблюдать за церемонией. «Заодно бы увидели, в каком состоянии и в чьих руках Константиновка. Ну, вот украинская власть лишила их такой возможности», – сказал министр.