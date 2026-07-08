Захарова: в истории нет аналогов отказу Киева забирать тела своих солдат
Отказ Украины забирать тела своих погибших военнослужащих не имеет аналогов в мировой истории и является беспрецедентным. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.
«Они не забирают своих, своих не забирают пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, нет такой социальной группы в истории. Сейчас даже про народ не хочу говорить, просто образования такого не было, которое бы своих не забирало», – сказала дипломат.
По словам Захаровой, еще до нашей эры в социальных группах, которые «не ведали высокого» и не знали о мировых религиях, всегда считалось обязательным забрать тела своих воинов с поля боя.
5 июля Минобороны РФ сообщило, что Киев отказался забрать тела своих военных, погибших в Константиновке. Оборонное ведомство отметило, что украинская сторона не предприняла никаких действий для того, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены их родственниками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что когда о российском предложении Украине забрать тела узнали около 20 иностранных агентств, они выразили пожелание поехать в Константиновку и наблюдать за церемонией. «Заодно бы увидели, в каком состоянии и в чьих руках Константиновка. Ну, вот украинская власть лишила их такой возможности», – сказал министр.