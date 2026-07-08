Трамп похвалил Рютте за лесть
Президент США Дональд Трамп осудил предыдущих американских лидеров за то, что им не удалось заставить НАТО увеличить военные расходы. При этом он похвалил генерального секретаря альянса Марка Рютте за его лесть.
«Вы сделали то, что еще [34-й президент США Дуайт Дэвид] Эйзенхауэр пытался сделать: уравнять военные расходы Европы и США. Ни один из президентов США не достиг этого успеха, вы стали первым», – сказал Рютте в ходе встречи с Трампом перед рабочей сессией саммита НАТО в Анкаре (цитата по ТАСС).
После этого Трамп подчеркнул, что именно за такие реплики и любит генсека НАТО.
8 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что союзники США по НАТО рассчитывали, что Трамп прибудет на саммит альянса в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, но столкнулись с его жесткой позицией по ключевым вопросам. По данным газеты, американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине не касается США, а также вновь высказался за переход Гренландии под американский контроль. «Утро, начавшееся с обсуждения крупных новых расходов на оборону, теперь омрачено жалобами на Гренландию», – пояснил один из собеседников.
7 июля CNN сообщал, что глава Белого дома отправился на саммит НАТО в «скверном настроении», из-за чего американские чиновники сомневались в успешном ходе встречи. Телеканал писал, что президент США до этого неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО для Вашингтона и весной предлагал сократить американское военное присутствие в Европе примерно на треть, чтобы «послать сигнал» союзникам, не поддержавшим его военную операцию против Ирана.