Трамп похвалил Рютте за лесть

8 июля издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что союзники США по НАТО рассчитывали, что Трамп прибудет на саммит альянса в Анкаре с настроем на достижение договоренностей, но столкнулись с его жесткой позицией по ключевым вопросам. По данным газеты, американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине не касается США, а также вновь высказался за переход Гренландии под американский контроль. «Утро, начавшееся с обсуждения крупных новых расходов на оборону, теперь омрачено жалобами на Гренландию», – пояснил один из собеседников.