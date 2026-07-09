Politico: Эрдоган подарил пистолеты фон дер Ляйен и Коште

По словам одного из чиновников, самые дорогие церемониальные пистолеты, скорее всего, не будут соответствовать строгим ограничениям по стоимости подарков и вряд ли останутся у получателей. Другие европейские лидеры, включая уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, публично сообщили, что оставят свои пистолеты в Турции для «вывода из эксплуатации» перед тем, как вернутся домой.