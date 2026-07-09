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Politico: Эрдоган подарил пистолеты фон дер Ляйен и Коште

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште огнестрельное оружие, а также патроны и набор для его чистки. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.

По словам представителя Евросовета, служба безопасности Кошты забрала оружие для проверки.

«Мы воспользуемся бельгийскими процедурами, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить в соответствии с требованиями безопасности, установленными генеральным секретариатом Совета», – заявили в службе.

По словам одного из чиновников, самые дорогие церемониальные пистолеты, скорее всего, не будут соответствовать строгим ограничениям по стоимости подарков и вряд ли останутся у получателей. Другие европейские лидеры, включая уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, публично сообщили, что оставят свои пистолеты в Турции для «вывода из эксплуатации» перед тем, как вернутся домой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре, прошедший 7–8 июля, не оправдал ожиданий генсека Марка Рютте и наглядно показал раскол между союзниками. По словам дипломата, Рютте не смог сгладить острые углы и «умиротворить» президента США Дональда Трампа, чтобы тот «не потерял интерес к участию в обеспечении безопасности Европы». «Трещины в трансатлантической связке никуда не делись», – отметила Захарова.

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