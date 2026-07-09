Пашинян назвал искренним и дружеским общение с Мишустиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал искренним и дружеским общение с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.
«С российским коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей. Детали договоренностей раскрывать не буду, ожидая их реализации», – заявил Пашинян журналистам на брифинге.
6 июля Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом на выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Там он встретился с Мишустиным. Во время переговоров он заявил, что Армения ни в коем случае не отказывается от взаимодействия с Россией, несмотря на появившиеся «проблемные вопросы» в двусторонних отношениях. В ответ Мишустин отметил, что Еревану важно соблюдать права российских инвесторов.
Визит Пашиняна стал его первой рабочей поездкой в Россию после состоявшихся 7 июня парламентских выборов.