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Главная / Политика /

Пашинян назвал искренним и дружеским общение с Мишустиным

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал искренним и дружеским общение с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

«С российским коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей. Детали договоренностей раскрывать не буду, ожидая их реализации», – заявил Пашинян журналистам на брифинге.

6 июля Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом на выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Там он встретился с Мишустиным. Во время переговоров он заявил, что Армения ни в коем случае не отказывается от взаимодействия с Россией, несмотря на появившиеся «проблемные вопросы» в двусторонних отношениях. В ответ Мишустин отметил, что Еревану важно соблюдать права российских инвесторов.

Визит Пашиняна стал его первой рабочей поездкой в Россию после состоявшихся 7 июня парламентских выборов.

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