Пашинян назвал искренним и дружеским общение с Мишустиным

6 июля Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом на выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Там он встретился с Мишустиным. Во время переговоров он заявил, что Армения ни в коем случае не отказывается от взаимодействия с Россией, несмотря на появившиеся «проблемные вопросы» в двусторонних отношениях. В ответ Мишустин отметил, что Еревану важно соблюдать права российских инвесторов.