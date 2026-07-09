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Песков: Трамп пока не звонил Путину после саммита НАТО

Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп пока не позвонил президенту России Владимиру Путину после саммита НАТО в Анкаре. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться», – сказал представитель Кремля.

8 июля Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции заявил, что за последние несколько недель в вопросе урегулирования украинского конфликта удалось добиться «хорошего прогресса». По его словам, и Москва, и Киев заинтересованы в его завершении.

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Тогда же президент США сообщил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным, а также выразил надежду на скорую встречу российского и украинского лидеров.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля по инициативе американской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсудили двустороннюю и международную повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, в преддверии саммита НАТО. По словам Ушакова, Путин подчеркнул, что выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта при обязательном учете принципиальных российских подходов. Лидер РФ также проинформировал Трампа об обстановке на линии боевого соприкосновения, отметив, что российские войска продолжают уверенное наступление. Разговор продолжался почти полтора часа и стал четвертым телефонным контактом лидеров России и США в 2026 г.

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