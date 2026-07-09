Песков: Трамп пока не звонил Путину после саммита НАТО

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля по инициативе американской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры обсудили двустороннюю и международную повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, в преддверии саммита НАТО. По словам Ушакова, Путин подчеркнул, что выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта при обязательном учете принципиальных российских подходов. Лидер РФ также проинформировал Трампа об обстановке на линии боевого соприкосновения, отметив, что российские войска продолжают уверенное наступление. Разговор продолжался почти полтора часа и стал четвертым телефонным контактом лидеров России и США в 2026 г.