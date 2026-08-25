США не поддержали заявление 50 стран с осуждением России в ООН

Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мирному урегулированию конфликта прозвучало 24 июля. Он сказал, что множество раз говорил президенту США Дональду Трампу о согласии приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения мирного соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда же отмечал, что решение Киева отвергнуть план США по вопросу урегулирования кризиса является высокомерным. Кроме того, министр отметил, что Зеленский отклонил план из-за поставок вооружения Украине.