США не поддержали заявление 50 стран с осуждением России в ООН
Соединенные Штаты не вошли в число 50 государств, принявших участие в совместном заявлении в ООН с осуждением российских ударов по Украине. Авторы документа призвали к немедленному прекращению боевых действий и возвращению депортированных лиц и военнопленных, говорится в видеообращении организации.
В документе, подготовленном к 35-й годовщине независимости Украины, США среди подписантов не указаны.
К заявлению присоединилось большинство европейских государств, в том числе Венгрия и Словакия. Документ также поддержали Евросоюз, Великобритания, Япония, Канада, Грузия и другие страны.
20 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения кризиса на Украине. Он также добавил, что ход развития событий на фронте всем хорошо известен, а спецоперация будет продолжаться.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 13 августа сообщил, что Украина используют всякое перемирие только для того, чтобы перевооружиться, а не в целях долгосрочного мира.
Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к мирному урегулированию конфликта прозвучало 24 июля. Он сказал, что множество раз говорил президенту США Дональду Трампу о согласии приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения мирного соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда же отмечал, что решение Киева отвергнуть план США по вопросу урегулирования кризиса является высокомерным. Кроме того, министр отметил, что Зеленский отклонил план из-за поставок вооружения Украине.