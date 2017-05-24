Градостроительные слушания в интернете несвоевременны

Многие пожилые граждане не смогут использовать интернет для участия в обсуждении реновации Александр Уткин / РИА Новости

Во вторник на совете Госдумы все фракции высказались против рассмотрения на пленарном заседании 24 мая правительственного законопроекта о проведении публичных слушаний по градостроительной политике только через интернет. Комитет по транспорту одобрил его для принятия в первом чтении 18 мая.

Поправки во исполнение поручения президента о развитии института общественных слушаний переводят их в формат публичных и заменяют очную форму на электронную. По мнению правительства, граждане из-за занятости не всегда могут участвовать в общественных слушаниях лично.

О том, что у всех фракций есть замечания к законопроекту, рассказал журналистам первый зампред Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Все фракции приняли решение, что его нужно перенести, поскольку к его концепции есть замечания у всех, рассказал коммунист. Он пояснил, что на большой территории России далеко не во всех регионах и местностях имеется возможность такого порядка проведения публичных слушаний.

Ранее в воскресенье по законопроекту высказалась член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и зампред думского комитета по развитию гражданского общества Наталья Костенко («Единая Россия»). Она отметила, что половина граждан страны старше 46 лет, по данным ВЦИОМа, крайне редко пользуется интернетом. Активисты ОНФ проверили 597 муниципальных сайтов в 32 регионах страны, и оказалось, что только 49% из них публикуют анонсы публичных слушаний. Костенко напомнила, что после замечаний активистов ОНФ, контролирующих исполнение поручения президента, правительство еще на стадии разработки законопроекта расширило способы информирования граждан о слушаниях, а также предусмотрело формы выражения мнения через МФЦ и почту.

Лишенцев – на доработку Комитет Думы по госстроительству продлил сбор поправок по лишению гражданства за терроризм и экстремизм до 10 июня (ранее срок заканчивался во вторник). По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, идет дискуссия по расширению списка статей УК, осужденных по которым можно лишить приобретенного гражданства.

На совете Думы депутаты пришли к выводу, что формат очных общественных обсуждений должен быть сохранен, а публичные слушания могут использоваться в качестве альтернативы, если муниципалитет примет такое решение и создаст для этого необходимые условия. Во вторник Костенко рассказала «Ведомостям», что правительству, скорее всего, будет предложено скорректировать свою позицию, поскольку, «как правило, изменение концепции не допускается регламентом Думы в процессе принятия законопроекта». Совершенствование формата «общественных обсуждений» также необходимо, так как этого требует поручение президента. Это можно сделать как в рамках законопроекта, внесенного ранее активистами ОНФ Ольгой Тимофеевой и Михаилом Старшиновым, так и в рамках правительственного законопроекта, если его концепция изменится, добавила она. «На совете было принято решение о введении в состав комитетов – соисполнителей по данному законопроекту комитета по развитию гражданского общества, где я являюсь зампредом, на ближайшее заседание комитета будет вынесен вопрос о закреплении меня в качестве ответственного за подготовку заключения», – сообщила Костенко.

По мнению политолога Михаила Виноградова, на встречах префектов с жителями округов по реновации атмосфера обсуждения создается именно в ходе очных мероприятий. «Иногда она гораздо острее, чем в интернете, – аудитория самозаводится, а иногда, наоборот, префект умело гасит эмоции. Поэтому очная форма не опаснее для власти, чем заочная. Но доверие в обществе к интернет-слушаниям, наверное, ниже», – предполагает он. На тех же встречах с префектами почти никто из критикующих реновацию не упоминает сообщества в соцсетях, говорит Виноградов. Проблема интернет-слушаний – низкая легитимность, а проблема очных слушаний – необходимость самоорганизации критиков, резюмирует эксперт.