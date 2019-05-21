В Петербурге 365 малых гостиниц и хостелов расположены в жилых домах

После вступления в силу запрета на размещение хостелов в жилых помещениях город может потерять существенную долю туристов

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Строгие правила относительно размещения хостелов в жилых домах есть и в странах Европы, и в США, но в отличие от Италии или Германии в России огромный дефицит бюджетных отелей («2–3 звезды»), и его в значительной степени закрывали именно хостелы Сергей Ермохин ТАСС

Поправки в Жилищный кодекс, запрещающие размещать гостиницы и оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях, вступят в силу 1 октября 2019 г. В Петербурге, по данным комитета по развитию туризма, 1415 классифицированных средств размещения, из них около половины относятся к малым. В объектах жилого фонда находятся, т. е. попадают под запрет, 365 из них.

Президент Гильдии малых средств размещения России Яна Бабина объясняет, что речь идет не просто о запрете хостелов, а о запрете предоставлять гостиничные услуги в принципе: «Удар приходится на качественные и легальные мини-отели, хостелы и гостевые дома – это 1236 объектов в Петербурге (219 хостелов, 819 мини-отелей, а также 198 гостевых домов, капсульных отелей и объектов размещение вида «постель и завтрак»). То есть около 80% этого рынка находится в жилом фонде».