В Петербурге 365 малых гостиниц и хостелов расположены в жилых домах
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Поправки в Жилищный кодекс, запрещающие размещать гостиницы и оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях, вступят в силу 1 октября 2019 г. В Петербурге, по данным комитета по развитию туризма, 1415 классифицированных средств размещения, из них около половины относятся к малым. В объектах жилого фонда находятся, т. е. попадают под запрет, 365 из них.
Президент Гильдии малых средств размещения России Яна Бабина объясняет, что речь идет не просто о запрете хостелов, а о запрете предоставлять гостиничные услуги в принципе: «Удар приходится на качественные и легальные мини-отели, хостелы и гостевые дома – это 1236 объектов в Петербурге (219 хостелов, 819 мини-отелей, а также 198 гостевых домов, капсульных отелей и объектов размещение вида «постель и завтрак»). То есть около 80% этого рынка находится в жилом фонде».
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