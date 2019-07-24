«Баркли» не может начать свой крупнейший проект

За два года девелопер не выкупил права на землю у «Ферейна» Владимира Брынцалова

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«Баркли» может отказаться от строительства жилого квартала на территории фармацевтического завода «Ферейн» Евгений Стецко / Ведомости

Корпорация «Баркли» может отказаться от строительства жилого квартала на территории фармацевтического завода «Ферейн» на Нагатинской улице, рассказали знакомый владельца девелопера Леонида Казинца, источник, близкий к топ-менеджерам компании, и чиновник мэрии. Комплекс в Нагатине-Садовниках должен был стать крупнейшим в портфеле компании, известной как девелопер «золотой мили» на Остоженке и строившей в основном небольшие элитные проекты. Несколько лет назад «Баркли» изменила стратегию и начала запускать крупные, но не столь статусные проекты, например «Баркли Медовую долину» (150 000 кв. м) в новой Москве. Компания также планировала построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на 300 000 кв. м в Химках и, как рассказывал Казинец, ищет партнеров.

О покупке права аренды 14 га на «Ферейне» под этот проект «Баркли» заявила осенью 2017 г. Она планировала построить микрорайон на 450 000 кв. м, включая жилье, коммерческую недвижимость и социальную инфраструктуру. Но сделка до сих пор не закрыта: девелопер не договорился о цене со структурой владельца «Ферейна» Владимира Брынцалова, объясняют собеседники «Ведомостей». Его компания «Хант-холдинг» арендовала этот участок у Москвы в 2004 г. на 49 лет.