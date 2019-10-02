Одно из старейших агентств элитной недвижимости Blackwood закрывается
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О закрытии консалтинговой компании Blackwood было объявлено ее сотрудникам на прошлой неделе, об этом «Ведомостям» рассказали двое из них. Эту информацию также подтверждают три партнера компании, которые знают об этом от ее топ-менеджеров.
Blackwood – одна из крупнейших и старейших консалтинговых компаний на рынке жилой и коммерческой недвижимости в бизнес-классе и элитном секторе Москвы и Московской области. Она была создана еще в 1991 г. С тех пор, по данным сайта Blackwood, она продала более 10 млн кв. м жилья. Там же сказано, что в последние годы она продавала недвижимость в таких проектах, как Neva Towers (девелопер – Renaissance Development), «Сколково парк» (Millhouse Романа Абрамовича), «Полянка 44» (ПСН), «Малая Бронная, 15» («Лидэстейт»), Roza Rossa (KR Properties) и др. Их представители говорят, что уход Blackwood с рынка не скажется на проектах компаний.
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