Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Blackwood прощается с рынком

Одно из старейших агентств элитной недвижимости Blackwood закрывается

Его владелец, акционер «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков, потерял к нему интерес

О закрытии консалтинговой компании Blackwood было объявлено ее сотрудникам на прошлой неделе, об этом «Ведомостям» рассказали двое из них. Эту информацию также подтверждают три партнера компании, которые знают об этом от ее топ-менеджеров.

Blackwood – одна из крупнейших и старейших консалтинговых компаний на рынке жилой и коммерческой недвижимости в бизнес-классе и элитном секторе Москвы и Московской области. Она была создана еще в 1991 г. С тех пор, по данным сайта Blackwood, она продала более 10 млн кв. м жилья. Там же сказано, что в последние годы она продавала недвижимость в таких проектах, как Neva Towers (девелопер – Renaissance Development), «Сколково парк» (Millhouse Романа Абрамовича), «Полянка 44» (ПСН), «Малая Бронная, 15» («Лидэстейт»), Roza Rossa (KR Properties) и др. Их представители говорят, что уход Blackwood с рынка не скажется на проектах компаний.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике