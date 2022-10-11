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Один из самых известных долгостроев Москвы выставлен на продажу

На месте бывшего женского центра актрисы Элины Быстрицкой может появиться жилье или апарт-комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Центр физического и духовного совершенствования женщин «Эллина» на Цветном бульваре – один из самых известных долгостроев Москвы / wikimapia.org

Недостроенное здание женского центра актрисы Элины Быстрицкой на Цветном бульваре может сменить владельца. Арбитражный управляющий ООО «Центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр», которому принадлежит этот объект, выставил имущество компании на торги, следует из информации, опубликованной на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Лот включает в себя здание на 2528 кв. м и право аренды участка на 0,42 га. Аукцион должен пройти в середине ноября, начальная стоимость – 2 млрд руб.

Центр физического и духовного совершенствования женщин «Эллина» на Цветном бульваре – один из самых известных долгостроев Москвы. Инициатором проекта выступала актриса Элина Быстрицкая, которая сыграла роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон»: она подписала инвестиционный контракт со столичным правительством на возведение этого комплекса еще в 1993 г. Но найти инвестора ей не удавалось без малого восемь лет. Работы на площадке начались только в 2001 г., когда долю в проекте получила известная на тот момент девелоперская компания «Социальная инициатива» бизнесмена Николая Карасева, которая намеревалась возвести на Цветном бульваре комплекс общей площадью 24 000 кв. м. В 2005 г. строительство женского центра приостановили, так как в отношении руководства «Социальной инициативы» были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Карасев в 2009 г. был приговорен Басманным районным судом Москвы к 10 годам колонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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