Девелоперская компания Артема Чайки отказалась от строительства ТЦ на юге Москвы

Вместо него там появится общественно-деловой комплекс
Диана Качур
Алексей Орлов / Ведомости
Мэрия Москвы внесла в программу комплексного развития территории (КРТ) 2 га между Кленовым бульваром и ул. Новинки на юге столицы. Это следует из проекта решения, опубликованного на сайте городской администрации. Там сказано, что на этой площадке планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кленовый бульвар». Еще в 2020 г. 3S Group получила права на размещение там торгово-развлекательного комплекса на 17 500 кв. м. Впрочем, из текущего документа следует, что теперь на данной территории можно будет возвести 25-метровый общественно-деловой центр на 68 000 кв. м. В 3S Group от комментариев отказались.

Сама компания была создана в 2015 г. старшим сыном экс-генпрокурора России Артемом Чайкой, основателем ульяновского застройщика «Премьера» Русланом Сеюковым, а также совладельцами консалтинговой компании Ricci Алексеем Богдановым и Павлом Яншевским. Сейчас конечным бенефициаром группы является Чайка, говорится в пояснении к отчету о финансовых результатах головной структуры группы ООО «Три эс проперти девелопмент» за 2025 г. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сейчас в стадии строительства у 3S Group находится 119 000 кв. м недвижимости. На ее сайте сказано, что за 10 лет она ввела в эксплуатацию 250 000 кв. м жилья. Среди ее проектов – «Войс» в Текстильщиках, «Форевиль» в Теплом Стане и «Талисман» на Рокоссовского.

