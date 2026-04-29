Девелоперская компания Артема Чайки отказалась от строительства ТЦ на юге Москвы

Сама компания была создана в 2015 г. старшим сыном экс-генпрокурора России Артемом Чайкой, основателем ульяновского застройщика «Премьера» Русланом Сеюковым, а также совладельцами консалтинговой компании Ricci Алексеем Богдановым и Павлом Яншевским. Сейчас конечным бенефициаром группы является Чайка, говорится в пояснении к отчету о финансовых результатах головной структуры группы ООО «Три эс проперти девелопмент» за 2025 г. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сейчас в стадии строительства у 3S Group находится 119 000 кв. м недвижимости. На ее сайте сказано, что за 10 лет она ввела в эксплуатацию 250 000 кв. м жилья. Среди ее проектов – «Войс» в Текстильщиках, «Форевиль» в Теплом Стане и «Талисман» на Рокоссовского.