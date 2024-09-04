Глава Минвостокразвития попросил сохранить ставку дальневосточной ипотеки в 2%
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%. Об этом он заявил на встрече с президентом в рамках ВЭФа.
«Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку в 2%. В общем объеме ипотечной программы они занимают всего 4%, при этом условия жизни в этих регионах сложные», – сказал он (цитата по ТАСС).
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие также расширили на Арктическую зону.
В апреле этого года заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин РФ рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку. 19 июля Чебесков сообщил, что Минфин выступает за увеличение ставки по арктической ипотеке с 2 до 8%. Действующую ставку в 2% он назвал чрезвычайно низкой.
В декабре 2023 г. Путин пообещал расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки и распространить ее на участников спецоперации. Отсутствие возможности у военнослужащих получить такой льготный кредит президент назвал техническим упущением. В начале февраля президент поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников спецоперации и членов семей погибших. Новые правила начали действовать с 1 июня этого года.