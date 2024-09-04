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Глава Минвостокразвития попросил сохранить ставку дальневосточной ипотеки в 2%

Ведомости

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%. Об этом он заявил на встрече с президентом в рамках ВЭФа.

«Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку в 2%. В общем объеме ипотечной программы они занимают всего 4%, при этом условия жизни в этих регионах сложные», – сказал он (цитата по ТАСС).

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В декабре 2022 г. программу со льготной ставкой 2% продлили до конца 2030 г. В ноябре 2023 г. ее действие также расширили на Арктическую зону.

В апреле этого года заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин РФ рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку. 19 июля Чебесков сообщил, что Минфин выступает за увеличение ставки по арктической ипотеке с 2 до 8%. Действующую ставку в 2% он назвал чрезвычайно низкой.

В декабре 2023 г. Путин пообещал расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки и распространить ее на участников спецоперации. Отсутствие возможности у военнослужащих получить такой льготный кредит президент назвал техническим упущением. В начале февраля президент поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников спецоперации и членов семей погибших. Новые правила начали действовать с 1 июня этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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