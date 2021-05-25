Политику Юлии Галяминой могут заменить условный срок на реальный

Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина 24 мая решением Новгородского районного суда была признана виновной в нарушении статьи 19.3 КоАПа о неповиновении полиции и за это была приговорена к семи суткам ареста. Номер был сдан в печать, когда началось заседание по другому обвинению в адрес Галяминой - по статье 20.6.1 ч. 1 о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Максимальное наказание по данной статье – штраф до 30 000 руб.