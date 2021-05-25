Политику Юлии Галяминой могут заменить условный срок на реальный

Политику Юлии Галяминой могут заменить условный срок на реальныйЕе преследуют за организацию съезда муниципальных депутатов в Новгороде
Московскому политику Юлии Галяминой присудили семь суток ареста, сообщил вечером 24 мая депутат московского района Хамовники Илья Азар. Галяминой вменили нарушения, допущенные во время Земского съезда 22 мая. Это решение суда может стать основанием для замены ее условного двухлетнего срока на реальный.
Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина 24 мая решением Новгородского районного суда была признана виновной в нарушении статьи 19.3 КоАПа о неповиновении полиции и за это была приговорена к семи суткам ареста. Номер был сдан в печать, когда началось заседание по другому обвинению в адрес Галяминой - по статье 20.6.1 ч. 1 о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Максимальное наказание по данной статье – штраф до 30 000 руб.