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Политику Юлии Галяминой могут заменить условный срок на реальный

Ее преследуют за организацию съезда муниципальных депутатов в Новгороде
Константин Гликин Максим Иванов
Галямина вместе с тремя другими политиками была задержана во время проведения Земского съезда в Великом Новгороде 22 мая /Евгений Разумный / Ведомости

Московскому политику Юлии Галяминой присудили семь суток ареста, сообщил вечером 24 мая депутат московского района Хамовники Илья Азар. Галяминой вменили нарушения, допущенные во время Земского съезда 22 мая. Это решение суда может стать основанием для замены ее условного двухлетнего срока на реальный.

Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина 24 мая решением Новгородского районного суда была признана виновной в нарушении статьи 19.3 КоАПа о неповиновении полиции и за это была приговорена к семи суткам ареста. Номер был сдан в печать, когда началось заседание по другому обвинению в адрес Галяминой - по статье 20.6.1 ч. 1 о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Максимальное наказание по данной статье – штраф до 30 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных