Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Первые матери-героини получат награды осенью

Эксперты оценили число претендентов на получение нового материнского звания
Валерия Мишина Екатерина Гробман
Звание «мать-героиня» присваивалось в СССР с 1944 по 1991 г. / РИА Новости

Первые ордена матерям-героиням будут вручены в этом году, уже подготовлено 20 комплектов наград, рассказала «Ведомостям» председатель Объединения многодетных семей Москвы, экс-депутат Госдумы Наталья Карпович. В конце мая она на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам обратилась к президенту России с просьбой вернуть это звание, которое присваивалось в СССР с 1944 по 1991 г.

В июле президент подписал указ о введении звания за рождение 10 и более детей, а также о выплате таким матерям 1 млн руб. Его присуждают по достижении последним из детей одного года.

Представитель Минтруда пояснил, что решение о награждении принимается президентом на основании предложения комиссии при главе государства по госнаградам. «Документы проходят несколько уровней согласования, – рассказали в ведомстве. – Глава муниципального образования направляет документы о награждении высшему должностному лицу субъекта Федерации». А уже после согласования с полпредом президента в федеральном округе документы направляются в кремлевскую комиссию.

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных