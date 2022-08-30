Первые матери-героини получат награды осенью

Первые матери-героини получат награды осеньюЭксперты оценили число претендентов на получение нового материнского звания
Первые ордена матерям-героиням будут вручены в этом году, уже подготовлено 20 комплектов наград, рассказала «Ведомостям» председатель Объединения многодетных семей Москвы, экс-депутат Госдумы Наталья Карпович. В конце мая она на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам обратилась к президенту России с просьбой вернуть это звание, которое присваивалось в СССР с 1944 по 1991 г.
В июле президент подписал указ о введении звания за рождение 10 и более детей, а также о выплате таким матерям 1 млн руб. Его присуждают по достижении последним из детей одного года.
Представитель Минтруда пояснил, что решение о награждении принимается президентом на основании предложения комиссии при главе государства по госнаградам. «Документы проходят несколько уровней согласования, – рассказали в ведомстве. – Глава муниципального образования направляет документы о награждении высшему должностному лицу субъекта Федерации». А уже после согласования с полпредом президента в федеральном округе документы направляются в кремлевскую комиссию.