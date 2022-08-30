Первые матери-героини получат награды осенью

Первые ордена матерям-героиням будут вручены в этом году, уже подготовлено 20 комплектов наград, рассказала «Ведомостям» председатель Объединения многодетных семей Москвы, экс-депутат Госдумы Наталья Карпович. В конце мая она на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам обратилась к президенту России с просьбой вернуть это звание, которое присваивалось в СССР с 1944 по 1991 г.