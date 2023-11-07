МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам открывать банковские счета

МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам открывать банковские счетаОграничения могут быть направлены на иностранцев с отказом на въезд в РФ, считают эксперты
МВД разработало законопроект, запрещающий нелегальным мигрантам открывать банковские счета, регистрировать автомобили, заключать брак и совершать сделки с собственностью. Об этом заявила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова (цитата по ТАСС). Эта мера, по ее словам, позволит выявлять «незаконных мигрантов» и выдворять их из страны.
Документ будет внесен в Госдуму «в ближайшее время», уточнила Казакова. Пока в нижнюю палату парламента такой законопроект не поступал. На портале для размещения проектов нормативных правовых актов, которые разрабатывают органы исполнительной власти, «Ведомости» его также не обнаружили.
По словам Казаковой, запрет на открытие банковского счета нелегальным мигрантам позволит «перекрыть канал» для перевода денег за рубеж. «Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», – сказала Казакова, выступая на форуме «Народы России» 3 ноября. Какую именно категорию иностранных граждан МВД считает «незаконными мигрантами», она не уточнила.
«Ведомости» направили запрос в МВД. Представитель пресс-службы Белого дома сообщил «Ведомостям», что «законопроект пока не поступал» на рассмотрение правительства.
«Нелегальными мигрантами» в России обычно называют иностранных граждан, которые находятся в стране с нарушением сроков пребывания, у которых нет регистрации, сказал «Ведомостям» председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов. Впрочем, к «нелегальным мигрантам» могут быть отнесены также иностранные граждане, которые незаконно находятся или работают в стране либо нарушили российское законодательство, заявил директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский.
Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов предположил, что в разработанном МВД законопроекте может идти речь об иностранцах, которым запрещен въезд на территорию РФ. По его оценкам, ежегодно под запрет на въезд в РФ попадают в среднем 150 000 иностранцев. В мае Казакова озвучивала общую цифру в 800 000 иностранцев, которым в общей сложности отказано во въезде в страну.
Некоторые иностранцы, находящиеся в России, могут даже не подозревать, что они находятся в списке «запретников», уточнил Коженов. Оценить количество таких людей он затруднился.
С января по июль 2023 г. было направлено 89 901 представление о запрете иностранным гражданам и лицам без гражданства въезжать в Россию (годом ранее за тот же период – 88 122), следует из миграционной статистики МВД.
С сентября 2023 г. МВД перестало публиковать ежемесячные данные о миграционной статистике. На вопрос, с чем это связано, в пресс-службе ведомства «Ведомостям» ранее не ответили.
Запрет на въезд в РФ не означает выдворение иностранного гражданина из России, говорит глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов. При возникновении запрета на въезд в РФ, но при действующей миграционной регистрации подобные законодательные инициативы могут выступать в качестве дополнительных мер давления, предположил он.
6,4 млн
иностранных граждан находится в РФ, большая часть с рабочими целями, говорила Казакова
В законопроекте речь может идти об иностранцах, чей срок миграционного учета закончился, полагает эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. Но не вставшие на миграционный учет мигранты и сейчас не могут открыть счет в банке, взять кредит и т. д., говорит Каримов. К примеру, при регистрации автомобиля иностранному гражданину нужно предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, рассказал «Ведомостям» председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров.
Для открытия банковского счета в России иностранец, помимо визы, должен иметь миграционную карту или патент, разрешение на работу или на временное пребывание, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на пребывание в РФ, перечислила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Аналогичный порядок действует и при заключении брака: не подтвердив свой легальный статус, эту услугу получить нельзя. Приобрести и зарегистрировать недвижимость также можно только при условии наличия хотя бы визы или миграционной карты, добавила Волкова.
По мнению Коженова, российские банки, активно разрабатывающие в этом году новые продукты для трудовых мигрантов, будут слабо заинтересованы в реализации ограничений. К тому же запрет на открытие банковского счета не помешает использовать альтернативные возможности перевода средств.
Поставнин считает, что в условиях дефицита на рынке труда борьба с нелегальными мигрантами будет лишь усиливать нехватку кадров в российской экономике.