МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам открывать банковские счета

Для открытия банковского счета в России иностранец, помимо визы, должен иметь миграционную карту или патент, разрешение на работу или на временное пребывание, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на пребывание в РФ, перечислила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Аналогичный порядок действует и при заключении брака: не подтвердив свой легальный статус, эту услугу получить нельзя. Приобрести и зарегистрировать недвижимость также можно только при условии наличия хотя бы визы или миграционной карты, добавила Волкова.