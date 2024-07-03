Система маркировки будет блокировать продажу просроченных препаратов

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, в свою очередь, отметил, что в маленьких городах и некоторых муниципалитетах аптеки могут быть представлены одной сетью компаний. Из-за отсутствия конкуренции такие организации могут «продавать все, что угодно, в том числе и просроченные препараты, а у жителей просто нет другого варианта», сказал он. Конкретные города он не назвал. Таким образом, предлагаемые поправки помогут предотвратить случаи продажи лекарств, срок годности которых истек, заключил он. Для того чтобы избежать блокировки продажи лекарств из-за технических ошибок в системе, необходимо ввести юридическую ответственность за ввод некорректных данных о лекарстве, считает Власов.