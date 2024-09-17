Доказывать клевету без отягчающих обстоятельств смогут правоохранительные органы

Комитет Госдумы по госстроительству 16 сентября одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроект о том, что дела о клевете без отягчающих обстоятельств переведут в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Значит по таким делам не будет обязательного примирения потерпевших с обвиняемыми. Примирять их сможет только суд с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. Кроме того, бремя доказывания будет возложено не на потерпевшего, а на правоохранительные органы.