Доказывать клевету без отягчающих обстоятельств смогут правоохранительные органы

Доказывать клевету без отягчающих обстоятельств смогут правоохранительные органыСейчас бремя доказывания лежит на том, кто пострадал от нее
Комитет Госдумы по госстроительству 16 сентября одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроект о том, что дела о клевете без отягчающих обстоятельств переведут в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Значит по таким делам не будет обязательного примирения потерпевших с обвиняемыми. Примирять их сможет только суд с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. Кроме того, бремя доказывания будет возложено не на потерпевшего, а на правоохранительные органы.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в Госдуму 29 мая внес Верховный суд.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что теперь уголовные дела о клевете не будут подлежать обязательному прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Законопроект разработан во исполнение поручения президента от 24 октября 2020 г., которым поддержано предложение Совета безопасности о необходимости «в целях усиления защиты конституционных прав граждан» отнести дела о клевете к категории дел частно-публичного обвинения.
Предлагаемые изменения «направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека и гражданина и основаны на положениях Конституции Российской Федерации, согласно которым указанные права и свободы, в том числе право на защиту чести и доброго имени, имеют высшую ценность, признаются, соблюдаются и защищаются государством», говорится в пояснительной записке.
Сейчас по ч. 2 ст. 20 (виды уголовного преследования) УПК уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 128.1 (клевета без отягчающих обстоятельств) Уголовного кодекса, считаются делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его представителя, кроме случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК (следователь может сам возбудить дело, если преступление совершено в отношение лица, которое не может защищать свои права). Они подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Законопроект предлагает исключить норму о клевете без отягчающих из этой нормы УПК. И соответственно, предлагается отнести статью о клевете к уголовным делам частно-публичного обвинения.
Частный порядок уголовного преследования предполагает возложение на человека, который пострадал от клеветы, бремени доказывания преступления. Также потерпевший обязан лично поддерживать обвинение в суде – неявка же этого человека влечет прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию. С того, кто подал жалобу о клевете, в таком случае взыскиваются судебные издержки. Если стороны примирились, то судебные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.
Уголовные дела о клевете с квалифицирующими обстоятельствами (ч.2-5 ст. 128.1 УК – в публичном выступлении, при использовании служебного положения и др.) возбуждаются и расследуются вне зависимости от наличия заявления потерпевшего.
За клевету без отягчающих обстоятельств по ч.1 ст. 128.1 УК в 2023 г. были осуждены 24 человека, по ч. 2-5 этой же статьи с квалифицирующими признаками – 41 человек. В связи с примирением с потерпевшим суды прекратили дела о клевете без отягчающих в отношении 89 человек. Оправданы были 239 человек.
В случае принятия законопроекта бремя доказывания по уголовным делам о клевете без квалифицирующих обстоятельств возлагается на правоохранительные органы, «что позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы». Изменится и порядок прекращения таких уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим, при котором такое решение «будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом».
Поскольку производство по уголовным делам частно-публичного обвинения осуществляется в общем порядке (ч. 3 ст. 147 УПК РФ), изменение характера уголовного преследования лиц, совершивших клевету, будет означать возложение бремени доказывания обстоятельств, характеризующих названное деяние (ст. 73 УПК РФ), исключительно на орган предварительного следствия, говорит старший юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Тельман Оганесян. По его мнению, это «в полной мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, ориентированного на эффективную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений».