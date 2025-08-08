«Надеюсь, однажды кто-то счистит мои следы с Луны»

В 1990 г. после 38 лет брака Армстронг разошелся с первой женой, от которой у него было двое уже взрослых сыновей. Через два года он встретил вторую – Кэрол Хелд Найт. Они познакомились на завтраке во время соревнований по гольфу. Спустя две недели Армстронг решил позвонить Кэрол и узнал, что та выкорчевывает вишню в саду. Через полчаса Армстронг уже был у нее, чтобы помочь. А через два года они сыграли свадьбу и прожили вместе вплоть до его смерти.