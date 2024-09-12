65 лет назад мы попали в Луну

65 лет назад мы попали в ЛунуС этого началось предметное изучение спутника Земли
12 сентября 1959 г. в 09.39.42 по московскому времени с полигона Тюратам (ныне – космодром Байконур) стартовала многоступенчатая ракета-носитель с индексом 8К72 (тогда названия у нее не было, ни открытого, ни закрытого). Ее третья ступень превысила скорость 11,2 км в секунду. В официальном сообщении, опубликованном в «Правде» на следующий день, говорилось об успешном пуске второй космической ракеты к Луне, осуществленном в Советском Союзе: «Последняя ступень... весом 1511 кг (без топлива)... несет на себе контейнер с научной и радиотехнической аппаратурой для исследования магнитного поля Земли и Луны, космического излучения и метеорных частиц».
14 сентября в 00.02.24, через 38,5 часа после старта, контейнер со скоростью 3,3 км/сек врезался в лунную поверхность в районе Моря Дождей. Примерно через полчаса поверхности достигла и третья ступень ракеты. От ударов на лике Селены образовались свежие десятиметровые оспины-кратеры. Документально попадание в Луну было подтверждено прекращением радиосвязи с контейнером и оптическим наблюдением астрономических обсерваторий в стране и за рубежом: они зафиксировали облачко пыли над местом падения.
Аппарат, который задним числом получил название «Луна-2», разбился, но основную задачу выполнил, впервые в истории осуществив перелет с Земли на другое небесное тело! На Луну были доставлены вымпелы, особое устройство которых позволило надеяться, что часть символических пятиугольников с надписью «СССР. Сентябрь 1959» уцелеет при ударе и очень надолго сохранится на лунном грунте.
И ракета, и контейнер (который сейчас назвали бы «космическим аппаратом» или даже «автоматической лунной станцией») были разработаны в Особом конструкторском бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством Сергея Королёва. Эта организация уже к марту 1958 г. выпустила чертежи нескольких вариантов космического носителя на базе первой советской «межконтиненталки» Р-7, отличающиеся конструкцией третьей ступени. На основе этой документации была создана ракета не только для первых лунных автоматов, но и для первых пилотируемых кораблей, проложившая дорогу к полету Юрия Гагарина, который состоялся всего через три года!
Штурм Луны начался со сравнительно простых «контейнеров» размером чуть больше Первого спутника. В них размещались радиопередатчики и приборы для измерения напряженности магнитного поля, интенсивности космического излучения, регистрации микрометеоритов, ядер элементов в космическом излучении и газовой компоненты межпланетного вещества. Не все запуски советских космических ракет были успешными; часть не попала в официальные сообщения. Факт их проведения и причины неудач стали достоянием публики значительно позже.
При полете «Луны-1», запущенной 2 января 1959 г., впервые удалось достичь второй космической скорости и получить сведения об окружающем космосе. Запуск дал много информации, но не достиг главной цели – перелета с одного небесного тела на другое. «Луна-1» промахнулась, пролетев 6000 км мимо пункта назначения, вышла на гелиоцентрическую орбиту и стала первым искусственным спутником Солнца. Ошибки этого запуска учли, и «Луна-2» попала в цель.
Под влиянием всемирного общественно-политического резонанса 10 декабря 1959 г. вышло партийно-правительственное постановление за № 1388-618, предписывающее создание «автоматической научной станции на Луне или в ее районе для проведения исследований на Луне и передачи данных наблюдений на Землю», а также «космических ракет для полета в район других планет, в первую очередь к Марсу и Венере, с целью изучения их физических свойств и наличия на них жизни с передачей результатов исследований на Землю».
Так началась отечественная лунная программа, которая за шесть десятилетий испытала и взлеты, и падения, и яркие победы (такие, как первая мягкая посадка на Луну, доставка образцов лунного грунта на Землю и автоматических луноходов), и горькие неудачи (не выполнен пилотируемый облет нашего естественного спутника и в начале летных испытаний сверхтяжелой ракеты Н-1 остановился проект высадки советского космонавта на Луну). Научные достижения в деле исследования ночного светила автоматами выдвинули Советский Союз на самые передовые позиции среди мировых держав, позволив не только продемонстрировать свои возможности, но и внести значительный вклад в понимание происхождения, строения и развития системы «Земля – Луна».
Потом была гигантская яма в 45 лет, когда отечественные автоматы к Луне не запускались. Формально считалось, что «во время грандиозного штурма нашего естественного спутника в 1960–1970 гг. ученые получили достаточно знаний, чтобы получить представление о составе и характеристиках ближайшего к нам небесного тела».
Такую точку зрения разделяли не все. Выдающийся российский геохимик, профессор Эрик Галимов, назначенный в 1993 г. директором Геохимического института им. В. И. Вернадского, утверждал, что исследования нашего естественного спутника необходимо продолжать: «Происхождение Земли и Луны тесно связано. Более того, понимание механизма образования Луны является ключом к реконструкции ранней истории Земли».
Этап возобновления российских лунных исследований затянулся: лишь 11 августа 2023 г. стартовала «Луна-25». Станция была ориентирована, в первую очередь, на отработку технологии посадки в заданном районе вблизи южного полюса, в затененных кратерах и реголите которого ученые предполагали обнаружить повышенное содержание водяного льда. А вода – это ценнейший ресурс для будущего освоения Селены: она пригодится обитателям лунный базы, из нее можно извлекать кислород для дыхания и водород для использования в качестве ракетного топлива.
Через пять дней после запуска «Луна-25» уже вышла на окололунную орбиту и формировала предпосадочную траекторию. Однако 19 августа, после выполнения финальной коррекции, связь со станцией прервалась. По данным «Роскосмоса», аппарат разбился о поверхность, из-за того что тормозной двигатель работал дольше запланированного времени из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления.
«Луна-25» была частью российской лунной программы, предусматривающей продолжение всесторонних исследований ночного светила и поиск ресурсов, таких как вода и полезные ископаемые. Последующие аппараты – искусственный спутник Луны, установка для бурения грунта на большую глубину, новый, гораздо более сложный и автономный луноход и возврат грунта – готовили технологии для будущих пилотируемых миссий и создание базы на спутнике Земли, которая могла бы открыть новые горизонты для научных исследований и освоения космоса. В этом ключе строились и планы создания Международной научной лунной станции (МНЛС), о строительстве которой Россия и Китай договорились в марте 2021 г., подписав межправительственное соглашение 24 апреля 2022 г. На май 2024 г. к двум странам присоединились еще 11.
По проекту, МНЛС должна быть построена в период с 2026 по 2035 г. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, Россия готова создать лунную ядерную электростанцию, с тем чтобы страны – партнеры проекта могли использовать электроэнергию для обеспечения модулей МНЛС и робототехнических средств, в результате чего можно начать полномасштабную экспансию по освоению нашего естественного спутника.