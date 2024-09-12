65 лет назад мы попали в Луну

12 сентября 1959 г. в 09.39.42 по московскому времени с полигона Тюратам (ныне – космодром Байконур) стартовала многоступенчатая ракета-носитель с индексом 8К72 (тогда названия у нее не было, ни открытого, ни закрытого). Ее третья ступень превысила скорость 11,2 км в секунду. В официальном сообщении, опубликованном в «Правде» на следующий день, говорилось об успешном пуске второй космической ракеты к Луне, осуществленном в Советском Союзе: «Последняя ступень... весом 1511 кг (без топлива)... несет на себе контейнер с научной и радиотехнической аппаратурой для исследования магнитного поля Земли и Луны, космического излучения и метеорных частиц».