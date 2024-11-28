Международную лунную станцию построят в районе посадки «Луны-27»

В январе стало известно, что перенесена на год и лунная программа США Artemis. Первый пилотируемый полет с облетом спутника Земли состоится не в конце 2024 г., а в сентябре 2025 г. (миссия Artemis II), а первая с 1972 г. высадка человека на лунную поверхность – в сентябре 2026 г. Она запланирована в районе Южного полюса (миссия Artemis III). Срок запуска экспедиции на лунной орбитальной станции Gateway (Artemis IV) остался прежним – 2028 г., но пуск самой станции «пересматривается» с ранее запланированной даты в 2025 г. Причиной стали выявленные в ходе беспилотного облета Луны Artemis I недостатки систем жизнеобеспечения астронавтов.