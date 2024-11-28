Международную лунную станцию построят в районе посадки «Луны-27»
Место будущей посадки «Луны-27» будет находиться в районе Южного полюса Луны. В настоящий момент рассматриваются основной и резервный варианты посадки, выбранные с учетом безопасности процесса и потенциальной научной ценности проекта. Эти районы впоследствии могут стать основой для развертывания Международной научной лунной станции. Об этом рассказал генеральный директор НПО им. С.А. Лавочкина Дмитрий Яременко, пишет портал «Pro Космос».
По словам Яременко, после аварии «Луны-25» была проведена тщательная работа над ошибками. Комиссия разработала комплекс мер для улучшения систем тестирования и мониторинга состояния оборудования на всех этапах испытаний. На борту орбитального аппарата «Луна-26» запланировано проведение ряда экспериментов, направленных на отработку взаимодействия ключевых элементов управления посадочным модулем «Луны-27» в условиях космоса.
Все европейские компоненты, использовавшиеся ранее в проектах «Луна-26» и «Луна-27», уточнил Яременко, заменены на российские аналоги. Установку иностранных приборов на борт аппаратов на текущем этапе не предусматривается.
28 ноября советник гендиректора «Роскосмоса» Олег Горшков на конгрессе молодых ученых сообщил, что полеты российских космонавтов на Луну откладываются. Сдвиг сроков связан с бюджетными ограничениями по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пояснил Горшков. Предполагалось, что к 2030 г. Россия завершит техническую подготовку к высадке космонавтов на Луну.
В январе стало известно, что перенесена на год и лунная программа США Artemis. Первый пилотируемый полет с облетом спутника Земли состоится не в конце 2024 г., а в сентябре 2025 г. (миссия Artemis II), а первая с 1972 г. высадка человека на лунную поверхность – в сентябре 2026 г. Она запланирована в районе Южного полюса (миссия Artemis III). Срок запуска экспедиции на лунной орбитальной станции Gateway (Artemis IV) остался прежним – 2028 г., но пуск самой станции «пересматривается» с ранее запланированной даты в 2025 г. Причиной стали выявленные в ходе беспилотного облета Луны Artemis I недостатки систем жизнеобеспечения астронавтов.