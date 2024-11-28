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В России откладываются пилотируемые полеты на Луну

Ведомости

Полеты российских космонавтов на Луну откладывается. Об этом сообщил советник гендиректора «Роскосмоса» Олег Горшков на конгрессе молодых ученых, передает «Интерфакс».

Сдвиг сроков связан с бюджетными ограничениями по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пояснил Горшков. Предполагалось, что к 2030 г. Россия завершит техническую подготовку к высадке космонавтов на Луну.

В середине апреля 2023 г. гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Россия возобновит разработку ракеты-носителя сверхтяжелого класса в 2024 г., а разработка и создание космического комплекса может занять восемь – девять лет.

В декабре 2020 г. «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Сообщалось, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планировалось использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Позже глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что техническое проектирование ракеты приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.

В январе стало известно, что перенесена на год и лунная программа США Artemis. Первый пилотируемый полет с облетом спутника Земли состоится не в конце 2024 г., а в сентябре 2025 г. (миссия Artemis II), а первая с 1972 г. высадка человека на лунную поверхность – в сентябре 2026 г. Она запланирована в районе Южного полюса (миссия Artemis III). Срок запуска экспедиции на лунной орбитальной станции Gateway (Artemis IV) остался прежним – 2028 г., но пуск самой станции «пересматривается» с ранее запланированной даты в 2025 г. Причиной стали выявленные в ходе беспилотного облета Луны Artemis I недостатки систем жизнеобеспечения астронавтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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