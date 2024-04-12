Минпромторг оценил создание ракетного комплекса на «Восточном» в 600 млрд рублей
По предварительным оценкам, объем финансирования создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) на космодроме «Восточный» составит около 600 млрд руб. Работы намечены на 2025-2035 гг., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера – главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
«Реализация федерального проекта определена на период 2025 – 2035 гг. с выходом на летные испытания КРК СТК в 2033 г. в соответствии с указом президента РФ. <...> По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 млрд руб.», – цитирует агентство главу ведомства.
Уточняется, что работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» госпрограммы РФ «Космическая деятельность России».
В середине апреля 2023 г. гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Россия возобновит разработку ракеты-носителя сверхтяжелого класса в 2024 г., а разработка и создание космического комплекса может занять восемь – девять лет.
В декабре 2020 г. «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Сообщалось, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планировалось использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Позже глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что техническое проектирование ракеты приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.
В сентябре 2021 г. «РИА Новости» сообщали, что Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но работы могут возобновиться после уточнения программы. «РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК"», – цитировало агентство Баранова. Ранее планировалось, что техническое проектирование завершится в октябре 2021 г.