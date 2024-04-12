Минпромторг оценил создание ракетного комплекса на «Восточном» в 600 млрд рублей

В декабре 2020 г. «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 г. Сообщалось, что проект ракеты будет пересмотрен, чтобы использовать более прорывные технологии – вместо кислорода и керосина планировалось использовать метан. В январе 2021 г. совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Позже глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что техническое проектирование ракеты приостановлено из-за возможных изменений ее внешнего вида.