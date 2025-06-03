Сниженную кадастровую стоимость после исправления ошибок применят задним числом

Возврат переплат сверх трех лет допускается исключительно в судебном порядке, продолжила она. Конституционный суд указывает, что срок исковой давности начинает течь с момента, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права, говорит Дорофеева. Если ошибка в кадастровой стоимости выявлена позднее, налогоплательщик может попытаться вернуть суммы, уплаченные ранее трехлетнего периода, только обратившись в суд, при этом налоговый орган обязан учитывать такие суммы по решению суда, резюмировала она.