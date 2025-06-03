Сниженную кадастровую стоимость после исправления ошибок применят задним числом

Сниженную кадастровую стоимость после исправления ошибок применят задним числомЭто может стать поводом для перерасчета налога на имущество, считают эксперты
Кадастровая стоимость, полученная по результатам исправления технической или реестровой ошибки в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), будет применяться ретроспективно, если она изменилась в меньшую сторону. Поправки в закон о государственной кадастровой оценке (ГКО) поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Поправки вносят изменения в первоначальный проект правительственного закона, который наделяет публично-правовую компанию «Роскадастр» полномочиями по ведению фонда данных ГКО. Госдума приняла его в первом чтении в мае 2025 г. Сейчас ведением фонда занимается Росреестр, а работы по ГКО проводят специальные бюджетные учреждения в субъектах России. Они передают в фонд ГКО необходимые сведения и материалы.
В тех случаях, когда исправление технической или реестровой ошибки ведет к увеличению кадастровой стоимости, согласно одобренным поправкам, новая стоимость будет применяться исключительно на будущее время – со дня внесения исправленных сведений в ЕГРН, сказал управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.
Законопроект также предлагает установить предельный срок официальной публикации акта об утверждении результатов кадастровой стоимости не позднее 30 ноября года проведения оценки. Это позволит применять данные сведения с 1 января следующего года.
К заявлению об установлении рыночной стоимости, которое подает правообладатель, не являющийся собственником объекта недвижимости, нужно будет приложить согласие собственника на это. Исключение составляют объекты недвижимости, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.
«Ведомости» направили запрос в Федеральную налоговую службу, чтобы уточнить, может ли перерасчет кадастровой стоимости в меньшую сторону сократить размер уплаченных налогов на имущество за прошедшие годы и с какого момента.
До сих пор практика применения исправленной кадастровой стоимости могла варьироваться и собственникам зачастую приходилось добиваться перерасчета налогов за прошлые периоды в судебном порядке, рассказал Хантимиров.
Вступление в силу закона может привести к уменьшению ранее начисленных налогов, если снижение кадастровой стоимости связано с исправлением ошибки, считает старший партнер юридической компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева. Исправленная стоимость рассматривается как корректная с момента возникновения ошибки, что формально создает основание для перерасчета налоговой базы за прошлые периоды, отмечает она.
Если стоимость была завышена из-за опечатки, арифметической ошибки или использования недостоверных сведений о характеристиках объекта, в соответствии с новой редакцией закона перерасчет будет произведен с даты внесения ошибочной записи, что позволит вернуть или зачесть излишне уплаченные налоги за все прошедшее время, говорит Хантимиров.
Впрочем, как напоминает Дорофеева, возможность уменьшения налоговых обязательств зависит от режима возврата или зачета излишне уплаченных сумм. Минфин разъяснял, что суммы, уплаченные более трех лет назад, не признаются излишне уплаченными и не формируют положительное сальдо единого налогового счета, пояснила она. Это означает, что в административном порядке перерасчет возможен только в пределах трехлетнего срока, добавила Дорофеева.
Возврат переплат сверх трех лет допускается исключительно в судебном порядке, продолжила она. Конституционный суд указывает, что срок исковой давности начинает течь с момента, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права, говорит Дорофеева. Если ошибка в кадастровой стоимости выявлена позднее, налогоплательщик может попытаться вернуть суммы, уплаченные ранее трехлетнего периода, только обратившись в суд, при этом налоговый орган обязан учитывать такие суммы по решению суда, резюмировала она.
Применение же новой, увеличенной после исправления технической ошибки кадастровой стоимости со дня внесения корректных сведений в ЕГРН защитит инвесторов и собственников от внезапного возникновения налоговой задолженности за прошлые периоды, говорит Хантимиров.
При действующем регулировании возникают ситуации, когда из-за исправления ошибки налоговая база увеличивается задним числом и возникают значительные недоимки и пени без вины налогоплательщика, рассказал юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Гульянц. В отношении пеней Минфин разъяснял, что исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН не является основанием для доначисления пеней, но только в случае добросовестности в действиях налогоплательщика, уточнил он.
Изменения направлены на системное совершенствование и «техническую настройку» механизма государственной кадастровой оценки, резюмирует председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его мнению, поправки нужны для повышения ее эффективности, прозрачности и справедливости.
«Ведомости» направили запрос в правительство, чтобы подтвердить одобрение поправок.