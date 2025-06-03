Правительство утвердило признаки неиспользования земли

В документе говорится, что одним из признаков неосвоения земли будет захламление отходами более половины площади участка, которое не устраняется в течение года с момента выявления. Для участков под строительство таким критерием становится отсутствие построенного и оформленного здания за пять лет, если не был установлен другой срок. Исключением стали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где срок составляет семь лет.