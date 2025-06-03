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Правительство утвердило признаки неиспользования земли

Постановление кабмина вступит в силу 1 сентября 2025 года
София Векслер
freepik.com
freepik.com

Правительство России утвердило признаки неиспользования земельных участков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе говорится, что одним из признаков неосвоения земли будет захламление отходами более половины площади участка, которое не устраняется в течение года с момента выявления. Для участков под строительство таким критерием становится отсутствие построенного и оформленного здания за пять лет, если не был установлен другой срок. Исключением стали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где срок составляет семь лет.

Кроме того, земля станет считаться неиспользующейся, если на участке есть здания с разрушенными крышами, стенами, поврежденными окнами или выпавшими из них стеклами. К неиспользующимися также будут относиться участки, на которых половина площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более 1 м и деревьями или кустарниками, которые не являются предметами озеленения и благоустройства.

Постановление кабмина вступит в силу 1 сентября 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2031 г.

13 августа 2024 г. Росреестр определил признаки неиспользования садовых и приусадебных земельных участков. Уточнялось, что к ним относятся разрушение или повреждение части садового дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой выше 1 м, отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур (для садовых участков) и сельхозпродукции (для приусадебных). Проект вступил в силу с 1 марта 2025 г.

За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, ч. 3 ст. 8.8. КоАПа предполагает административный штраф для физических лиц от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 руб., для должностных лиц – от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 000 руб., для юридических лиц – от 3 до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 000 руб.

По данным Единого государственного реестра недвижимости на 2024 г., в России насчитывается 12,5 млн садовых участков и 540 000 огородных земельных участков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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