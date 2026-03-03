В Москве скончался Умар Джабраилов

1 / 22

2 марта 2026 г. СМИ сообщили о самоубийстве экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова. Жизненный путь предпринимателя – в галерее «Ведомостей».



Предприниматель Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 г. и считался одним из ярких представителей России 1990-х и начала 2000-х. На закате СССР он с отличием окончил МГИМО, а затем работал с иностранными компаниями и параллельно развивал сеть бензозаправочных станций. В 1997 г. стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», которая управляла новейшими и, пожалуй, на тот момент самыми известными торговыми центрами Москвы: «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими знаковыми объектами столичной недвижимости.



На фото: Умар Джабраилов (справа) с топ-моделью Наоми Кемпбелл и ее другом Флавио Бриаторэ, приехавшими на вечер памяти кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце. / Антон Денисов / ИТАР-ТАСС