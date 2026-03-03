В Москве скончался Умар Джабраилов

В Москве скончался Умар ДжабраиловПочему известный бизнесмен и меценат остался с долгами и покончил с собой
Рано утром в центре Москвы на Тверской решил уйти из жизни экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов. Ему было 67 лет. По предварительной информации, в его смерти нет криминальной составляющей.
Рядом с его телом правоохранители обнаружили пистолет Luger Parabellum без предсмертной записки.
По информации в СМИ, Джабраилов скончался не сразу. Его пытались спасти медики в больнице.
Одна из основных версий причин его самоубийства, которую рассматривают правоохранительные органы, – накопившиеся финансовые долги. По факту смерти Джабраилова проводится проверка.
Джабраилов родился в Грозном в многодетной семье. После школы переехал в Москву и поступил в МГИМО.
С конца 1990-х Джабраилов работал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управляющей торговыми центрами «Охотный Ряд», «Смоленский пассаж», гостиницей «Россия» и другими объектами.
Джабраилов – это активный бизнесмен периода авантюрного российского предпринимательства, отметил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Тогда, по его мнению, люди хотели самореализоваться одновременно в нескольких сферах – не только в бизнесе, но и в общественной сфере.
Пик политической карьеры Джабраилова – президентская кампания 2000 г., сопровождавшаяся довольно ярким продвижением, в том числе в интернете, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. После пика особых ожиданий в публичной политике скорее не создавал, отметил он.
«Он даже кандидатом в президенты выдвигался – без шанса выиграть, но чтобы его запомнили», – вспоминает Макаркин. «Для него политика была, во-первых, средством самовыражения, публичной активности, а во-вторых, средством обустраивания отношений с чиновниками. Но как политика его не воспринимали ни общество, ни государство», – заключил он.
В 2004–2009 гг. Джабраилов был представителем Чечни в Совете Федерации. В октябре 2009 г. покинул СФ, написав заявление о снятии с него полномочий досрочно.
Он пытался быть востребованным, даже в 2015 г. возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», говорит Макаркин. То есть пытался вписаться в патриотический тренд, который стал доминирующим, поделился эксперт. Но он был человек из другой эпохи и в этой уже новой эпохе, где главным, доминирующим игроком является государство, авантюрным предпринимателям места не видно, резюмирует эксперт.
А в 2017 г. экс-сенатор устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, который находится рядом с Кремлем. В его номере правоохранители тогда нашли пустые бутылки и наркотические вещества.
Джабраилову был назначен штраф 500 000 руб. за употребление запрещенных веществ и хулиганство с применением оружия. Его исключили из партии «Единая Россия» – за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам».
Кроме предпринимательства и политической карьеры, Джабраилов был известен в светской хронике. Также его знали как большого любителя и коллекционера современного искусства – он был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства и почетным академиком Российской академии художеств.