Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве скончался Умар Джабраилов

Почему известный бизнесмен и меценат остался с долгами и покончил с собой
Яна Суринская
Юлия Малева
Кроме предпринимательства и политической карьеры, Джабраилов был известен в светской хронике
Кроме предпринимательства и политической карьеры, Джабраилов был известен в светской хронике / Евгений Биятов / РИА Новости

Рано утром в центре Москвы на Тверской решил уйти из жизни экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов. Ему было 67 лет. По предварительной информации, в его смерти нет криминальной составляющей.

Рядом с его телом правоохранители обнаружили пистолет Luger Parabellum без предсмертной записки.

По информации в СМИ, Джабраилов скончался не сразу. Его пытались спасти медики в больнице.

Одна из основных версий причин его самоубийства, которую рассматривают правоохранительные органы, – накопившиеся финансовые долги. По факту смерти Джабраилова проводится проверка.

Джабраилов родился в Грозном в многодетной семье. После школы переехал в Москву и поступил в МГИМО.

Чем известен Умар Джабраилов

Общество

С конца 1990-х Джабраилов работал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управляющей торговыми центрами «Охотный Ряд», «Смоленский пассаж», гостиницей «Россия» и другими объектами.

Джабраилов – это активный бизнесмен периода авантюрного российского предпринимательства, отметил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Тогда, по его мнению, люди хотели самореализоваться одновременно в нескольких сферах – не только в бизнесе, но и в общественной сфере.

Пик политической карьеры Джабраилова – президентская кампания 2000 г., сопровождавшаяся довольно ярким продвижением, в том числе в интернете, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. После пика особых ожиданий в публичной политике скорее не создавал, отметил он.

«Он даже кандидатом в президенты выдвигался – без шанса выиграть, но чтобы его запомнили», – вспоминает Макаркин. «Для него политика была, во-первых, средством самовыражения, публичной активности, а во-вторых, средством обустраивания отношений с чиновниками. Но как политика его не воспринимали ни общество, ни государство», – заключил он.

В 2004–2009 гг. Джабраилов был представителем Чечни в Совете Федерации. В октябре 2009 г. покинул СФ, написав заявление о снятии с него полномочий досрочно.

Бизнесмен, экс-сенатор и любитель красивой жизни: чем запомнился Умар Джабраилов
2 марта 2026 г. СМИ сообщили о самоубийстве экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова. Жизненный путь предпринимателя – в галерее «Ведомостей».Предприниматель Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 г. и считался одним из ярких представителей России 1990-х и начала 2000-х. На закате СССР он с отличием окончил МГИМО, а затем работал с иностранными компаниями и параллельно развивал сеть бензозаправочных станций. В 1997 г. стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», которая управляла новейшими и, пожалуй, на тот момент самыми известными торговыми центрами Москвы: «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими знаковыми объектами столичной недвижимости. На фото: Умар Джабраилов (справа) с топ-моделью Наоми Кемпбелл и ее другом Флавио Бриаторэ, приехавшими на вечер памяти кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце.
1  / 22

2 марта 2026 г. СМИ сообщили о самоубийстве экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова. Жизненный путь предпринимателя – в галерее «Ведомостей».

Предприниматель Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 г. и считался одним из ярких представителей России 1990-х и начала 2000-х. На закате СССР он с отличием окончил МГИМО, а затем работал с иностранными компаниями и параллельно развивал сеть бензозаправочных станций. В 1997 г. стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», которая управляла новейшими и, пожалуй, на тот момент самыми известными торговыми центрами Москвы: «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими знаковыми объектами столичной недвижимости.

На фото: Умар Джабраилов (справа) с топ-моделью Наоми Кемпбелл и ее другом Флавио Бриаторэ, приехавшими на вечер памяти кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце. / Антон Денисов / ИТАР-ТАСС

Он пытался быть востребованным, даже в 2015 г. возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», говорит Макаркин. То есть пытался вписаться в патриотический тренд, который стал доминирующим, поделился эксперт. Но он был человек из другой эпохи и в этой уже новой эпохе, где главным, доминирующим игроком является государство, авантюрным предпринимателям места не видно, резюмирует эксперт.

А в 2017 г. экс-сенатор устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, который находится рядом с Кремлем. В его номере правоохранители тогда нашли пустые бутылки и наркотические вещества.

Джабраилову был назначен штраф 500 000 руб. за употребление запрещенных веществ и хулиганство с применением оружия. Его исключили из партии «Единая Россия» – за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам».

Кроме предпринимательства и политической карьеры, Джабраилов был известен в светской хронике. Также его знали как большого любителя и коллекционера современного искусства – он был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства и почетным академиком Российской академии художеств.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь