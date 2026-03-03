Медики будут дежурить на соревнованиях по киберспорту и турнирах по шашкам

Медики будут дежурить на соревнованиях по киберспорту и турнирах по шашкамУ участников нередки панические атаки, скачки давления и проблемы с ЖКТ
Минздрав предложил расширить перечень видов спорта, на соревнованиях по которым должны дежурить медработники и бригады скорой помощи. В обновленный список вошли спортивное программирование, компьютерный спорт, гонки дронов и служебно-боевая стрельба. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г. и будет действовать до 1 сентября 2032 г.
Обновленный перечень видов спорта, подлежащих обязательному медицинскому сопровождению, расширился со 142 до 202 дисциплин. Помимо инновационных видов спорта, в него был включен ряд служебно-прикладных видов спорта (пожарно-спасательный спорт, многоборье спасателей МЧС, служебно-боевая стрельба), национальные единоборства (муайтай, хапкидо, хуреш), фитнес-дисциплины (воздушная гимнастика, гонки с препятствиями). Кроме того, в документ включили требование о присутствии медсестры на турнирах по шашкам и шахматам.
Состав медицинских бригад зависит от степени травмоопасности спортивной дисциплины, следует из проекта нормативного акта. Так, на гонках дронов, соревнованиях по спортивному программированию и компьютерному спорту достаточно присутствия медсестер (их число не уточняется). Проведение мероприятий по служебно-боевой стрельбе требует общепрофильной врачебной бригады с использованием автомобиля скорой помощи.
Для некоторых дисциплин документ предусматривает также дежурство автомобиля скорой помощи с оборудованием для реанимации пациентов и медицинского вертолета. Это касается, например, упомянутых в новой редакции перечня авиационных гонок и уже присутствовавших в нем соревнований по автомобильному спорту и легкой атлетике. При этом документ допускает корректировку количества и квалификации медработников в зависимости от числа участников, зрителей и условий проведения спортивных мероприятий.
Физические травмы у киберспортсменов встречаются редко, говорит директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры Павел Голубев. Гораздо чаще проявляются обострения хронических состояний и последствия психологической нагрузки во время крупных оффлайн-турниров. У участников случаются панические атаки, тахикардия, скачки давления, проблемы с ЖКТ, пояснил эксперт. «На одном из недавних соревнований LANGAME Challenge участник практически потерял сознание прямо во время игры», – рассказал Голубев.
Он добавил, что случаи вызова врачей на киберспортивных соревнованиях не носят массового характера, но встречаются даже на международных турнирах. На крупных стадионных мероприятиях машины скорой помощи присутствуют в обязательном порядке уже сейчас, подчеркнул эксперт. При этом количество медиков на турнире должно зависеть от его масштаба и формата, считает руководитель киберспортивного клуба Московского Политеха Александр Маликов. По его мнению, затяжное мероприятие с большим количеством участников предполагает присутствие нескольких специалистов. На крупных соревнованиях медицинская помощь может потребоваться и зрителям, уточнил он.
Включение в перечень спортивного программирования, киберспорта и других технологических видов спорта говорит о признании этих дисциплин государством как серьезной профессиональной деятельности, требующей системного подхода к охране здоровья наравне с традиционным спортом, считает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Начевский. Он добавил, что медработник должен не только дежурить на соревнованиях, но и допускать спортсменов к ним.
Представитель пресс-службы станции скорой и неотложной помощи им. Пучкова не смог привести статистику вызовов из-за ухудшения состояния здоровья киберспортсменов. Он пояснил «Ведомостям», что медпомощь оказывается спортсменам и обычным пациентам на общих основаниях и бригады не разделяют вызывающих по какому-либо принципу.