Медики будут дежурить на соревнованиях по киберспорту и турнирах по шашкам

Он добавил, что случаи вызова врачей на киберспортивных соревнованиях не носят массового характера, но встречаются даже на международных турнирах. На крупных стадионных мероприятиях машины скорой помощи присутствуют в обязательном порядке уже сейчас, подчеркнул эксперт. При этом количество медиков на турнире должно зависеть от его масштаба и формата, считает руководитель киберспортивного клуба Московского Политеха Александр Маликов. По его мнению, затяжное мероприятие с большим количеством участников предполагает присутствие нескольких специалистов. На крупных соревнованиях медицинская помощь может потребоваться и зрителям, уточнил он.