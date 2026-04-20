Чиновник АП связал решения государства с подлинной заботой об интересах граждан

Чиновник АП связал решения государства с подлинной заботой об интересах гражданЭто одна из составляющих доверия к власти, считает Александр Харичев
Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев написал вступительную статью в первый номер 2026 г. журнала «Блокнот гражданского просвещения» (выпускается близким к Кремлю ЭИСИ и обществом «Знание»), в которой порассуждал о способности общества противостоять навязываемому отказу от собственной идентичности и культурно-нравственного наследия. В основе этого, по мнению автора («Ведомости» ознакомились с публикацией), лежит доверие к государству – «то невидимое, но прочнейшее связующее звено, которое делает общество устойчивым к попыткам расколоть его изнутри».
«Именно доверие, а не принуждение и не инерция удерживает многонациональный народ в единстве в самые тяжелые времена», – пишет Харичев. При этом оно не возникает само по себе, его необходимо завоевывать снова и снова, продолжает он. Чиновник администрации президента (АП) вывел четыре взаимосвязанных составляющих, на которых строится доверие: честность, реальные результаты, мотивация (в основе государственных решений, как пишет Харичев, должна быть подлинная забота об интересах граждан) и сокращение коммуникационной дистанции.
Направления «гибридной» войны
Сейчас Россия переживает ряд системных вызовов одновременно – от демографических сдвигов и экологических проблем до глобальных пандемий и стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), говорится в статье. К этому добавляется фундаментальный ценностный кризис, угрожающий традиционным представлениям о семье и браке, о самом понятии человека, о границах добра и зла, пишет кремлевский чиновник. Все это, считает Харичев, осложняется «гибридной» войной, разворачивающейся по трем ключевым направлениям: силовая конфронтация, беспрецедентное экономическое давление и информационно-психологическая война.
Причем последнее бесконечно по своей природе в отличие от вооруженного противостояния и экономического давления, уточняет автор. По словам Харичева, речь идет о попытках разжечь рознь между народами России, переписать или обесценить их общее прошлое, подменить ориентиры у молодежи и посеять недоверие граждан к государству. В борьбе за смыслы, ценности и историческую правду во многом и решается судьба России, говорится в статье. На каждом из этих направлений необходимо одержать победу, уверен чиновник АП.
«В русском языке, как известно, нет формы единственного числа у глагола «победить»: победить мы можем только вместе, только сообща. В нашей культуре высшую ценность представляют интересы общего блага и общности – семьи, команды, коллектива, страны. Нас много, мы говорим на разных языках, исповедуем разные религии, но вместе мы составляем единое целое – Россию», – пишет Харичев.
Главным стратегическим ресурсом страны он называет «наше единство», отсылая к указу президента Владимира Путина об объявлении 2026 г. Годом единства народов России. «Это осознанный ответ на внешние угрозы, напоминание: выстоять в самые сложные времена нам помогало именно всенародное единство и общие ценности», – отмечается в статье.
Российская идентичность
Далее Харичев рассуждает о составляющих российской идентичности, представляя ее в виде многослойной пирамиды. В ее основании – этническая идентичность, самоопределение человека как представителя конкретного народа. На этом уровне, по мнению автора, «закладываются первые устойчивые представления о принадлежности к своему обществу, вырастает чувство причастности к судьбе народа и страны».
«На этом фундаменте выстраивается общероссийская гражданская идентичность – осознание человеком своей принадлежности к российскому государству, готовность нести ответственность за судьбу страны и вносить личный вклад в ее развитие», – говорится в материале. На вершину пирамиды Харичев поставил ценностную идентичность – «самый общий уровень самоопределения, где человек соотносит себя с российской цивилизацией, ее духовно-нравственными ценностями и цивилизационным кодом: Родиной, Верой, Семьей, Правдой и Волей».
Баста и Россия будущего
Первую статью для нового номера «Блокнота гражданского просвещения» написал другой кремлевский чиновник – заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич. Материал «Россия XXII века: как мы строим будущее» посвящен футурологическому анализу. Ядром общества начала следующего века, по мнению автора, станут дети тех, кому сейчас шесть лет.
Смысловая же архитектура будущего формируется уже сейчас родителями, учителями, разработчиками образовательных стандартов и продюсерами медиаконтента, считает Жарич. В этом контексте он процитировал рэпера Басту: «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей».
Проекты столетнего масштаба, по мнению кремлевского чиновника, требуют особого типа профессионального мышления. «Профессия социального архитектора появилась в России в 2025 г. и уже вовлекла большое количество людей. Социальный архитектор оценивает не текущие показатели, а состояние общества через 20–30 лет. Его результат выражается в устойчивости институтов, которые продолжают работать вне зависимости от смены управленческих циклов», – написал Жарич.