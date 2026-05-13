Росмолодежь объяснила необходимость чат-ботов для поддержки молодых людей

12 мая «Ведомости» писали, что Росмолодежь планирует создать единый ресурс для общения с молодежью и поддержки ее в решении «жизненных ситуаций», который, по задумке ведомства, должен будет способствовать «всестороннему нравственному и духовному развитию» подростков. В рамках исполнения тендера ценой в 95,6 млн руб. предполагается в том числе «обеспечение устойчивой, персонализированной и эмпатичной поддержки» с помощью мессенджеров и чат-ботов, следует из технического задания к закупке.