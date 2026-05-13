Росмолодежь объяснила необходимость чат-ботов для поддержки молодых людей

Росмолодежь объяснила необходимость чат-ботов для поддержки молодых людейС помощью этих инструментов подростки смогут решить типовые и быстрые вопросы
Росмолодежь в рамках сопровождения выпускников и участников ведомственных проектов будет делать отдельный акцент на поддержке молодежи в разных жизненных ситуациях: создании семьи, поиске работы, желании пройти обучение, получить финансовую поддержку для реализации своих социальных инициатив, найти пространства для проектной работы в своем регионе и др. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы агентства.
12 мая «Ведомости» писали, что Росмолодежь планирует создать единый ресурс для общения с молодежью и поддержки ее в решении «жизненных ситуаций», который, по задумке ведомства, должен будет способствовать «всестороннему нравственному и духовному развитию» подростков. В рамках исполнения тендера ценой в 95,6 млн руб. предполагается в том числе «обеспечение устойчивой, персонализированной и эмпатичной поддержки» с помощью мессенджеров и чат-ботов, следует из технического задания к закупке.
Исполнитель должен будет обеспечить и подготовить систему приема и обработки входящих сообщений через электронную почту, личные сообщения чат-бота Росмолодежи, группы проектов во «ВКонтакте» и голосовую линию сопровождения. Отдельным пунктом стоит создание чат-бота официальной группы Росмолодежи в мессенджере Max. Система должна обеспечивать централизованное хранение, возможности для мониторинга и контроля обработки обращений, уточняется в задании.
Всего за полгода работы службы поддержки Росмолодежи было получено более 28 500 обращений, причем более 5000 из них – по нетиповым ситуации, а 150 – обращения от молодых людей со сложной жизненной ситуацией, следует из ответа агентства. «Развитие системы поддержки молодых людей, усиление межведомственной коммуникации с профильными горячими линиями, ведомствами и службами психологической помощи для оперативной навигации – один из приоритетов работы ведомства», – подчеркнули в пресс-службе.
В целом же развитие единого сервиса коммуникации с молодежью включает в себя работу полноценного контакт-центра с возможностью голосовой и текстовой поддержки, в том числе быстрого реагирования на вопросы, заданные через ФГАИС «Молодежь России», развитие чат-ботов в каналах в мессенджере Max и социальной сети «ВКонтакте», модерация заявок на мероприятия в системе ФГАИС «Молодежь России» и «Навигаторе возможностей» Госуслуг, напомнил представитель агентства.
Типовые и быстрые вопросы молодые люди смогут решить через инструменты поддержки – чат-боты и голосовых помощников, а индивидуальные вопросы, требующие глубокого внимания, будут передаваться специалистам службы сопровождения для полноценной консультации и помощи, отмечают в Росмолодежи. Основная задача единого коммуникационного пространства – сделать взаимодействие молодежи с системой молодежной политики и отдельными сервисами более понятным, доступным, быстрым, адресным и удобным на всех этапах, резюмируется в ответе ведомства.