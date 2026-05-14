Главная / Общество /

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по иску Генпрокуратуры

Истец просил изъять компанию «Кубанское» и земли Тебердинского нацпарка
Яна Суринская
Алексей Никольский / РИА Новости

Никулинский суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова в связи с соглашением сторон. 

Как следует из заключенного мирового соглашения, надзорное ведомство сохранило исковые требования к трем физическим лицам в части обращения в доход РФ земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Само заседание проводится в закрытом от СМИ и слушателей режиме. 

В гражданском деле по антикоррупционному иску, кроме Салпагарова, значатся бывший глава Карачаевского городского округа Сапарбий Лайпанов, а также 26 их доверенных лиц и пять аффилированных с ними организаций.

Ходатайство было заявлено от сенатора Салпагарова, его братьев, ООО «ИСК Кубанское», АО «Домбай 3012» и ООО «СЗ «Домбай».

Иск генпрокуратуры был подан в Никулинский суд 30 марта. Ведомство потребовало от сенатора Ахмата Салпагарова и аффилированных лиц вернуть земли Тебердинского национального парка. В иске говорилось, что Салпагаров и бывший мэр Карачаевска Сапар Лайпанов нарушили антикоррупционное законодательство при распоряжении землями Тебердинского национального парка на территории Карачаево-Черкесии, писал «Коммерсант». 

Салпагаров, будучи директором и учредителем ООО «Инвестиционно-строительная компания «Кубанское» в 2000-х, привлек Лайпанова для «захвата заповедных земель». Экс-мэр издал семь постановлений о передаче в аренду земель парка площадью 2,28 га в пользу брата будущего сенатора Асхата Салпагарова, других аффилированных лиц и ООО «Шанс», утверждает ГП. После этого Лайпанов поручил своим подчиненным заключить от имени администрации муниципалитета договоры аренды семи наделов.

Салпагаров стал сенатором Совета Федерации в июне 2015 г. после голосования народного собрания КЧР. Он вошел в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Лайпанов занимал пост мэра Карачаевска с 1996 по 2009 г. В декабре 2025 г. столичный суд удовлетворил иск о незаконном отчуждении двух земельных участков площадью 0,35 га в поселке Домбай и обращении в доход государства имущества бывшего мэра Карачаевска Лайпанова.

В подготовке материала участвовала Наталья Захарова

