Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по иску Генпрокуратуры

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по иску ГенпрокуратурыИстец просил изъять компанию «Кубанское» и земли Тебердинского нацпарка
Никулинский суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова в связи с соглашением сторон.
Как следует из заключенного мирового соглашения, надзорное ведомство сохранило исковые требования к трем физическим лицам в части обращения в доход РФ земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Само заседание проводится в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
В гражданском деле по антикоррупционному иску, кроме Салпагарова, значатся бывший глава Карачаевского городского округа Сапарбий Лайпанов, а также 26 их доверенных лиц и пять аффилированных с ними организаций.
Ходатайство было заявлено от сенатора Салпагарова, его братьев, ООО «ИСК Кубанское», АО «Домбай 3012» и ООО «СЗ «Домбай».
Иск генпрокуратуры был подан в Никулинский суд 30 марта. Ведомство потребовало от сенатора Ахмата Салпагарова и аффилированных лиц вернуть земли Тебердинского национального парка. В иске говорилось, что Салпагаров и бывший мэр Карачаевска Сапар Лайпанов нарушили антикоррупционное законодательство при распоряжении землями Тебердинского национального парка на территории Карачаево-Черкесии, писал «Коммерсант».
Салпагаров, будучи директором и учредителем ООО «Инвестиционно-строительная компания «Кубанское» в 2000-х, привлек Лайпанова для «захвата заповедных земель». Экс-мэр издал семь постановлений о передаче в аренду земель парка площадью 2,28 га в пользу брата будущего сенатора Асхата Салпагарова, других аффилированных лиц и ООО «Шанс», утверждает ГП. После этого Лайпанов поручил своим подчиненным заключить от имени администрации муниципалитета договоры аренды семи наделов.
Салпагаров стал сенатором Совета Федерации в июне 2015 г. после голосования народного собрания КЧР. Он вошел в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
Лайпанов занимал пост мэра Карачаевска с 1996 по 2009 г. В декабре 2025 г. столичный суд удовлетворил иск о незаконном отчуждении двух земельных участков площадью 0,35 га в поселке Домбай и обращении в доход государства имущества бывшего мэра Карачаевска Лайпанова.
В подготовке материала участвовала Наталья Захарова