Ученые предложили переходить к биомаркерной диагностике болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера дает о себе знать лишь спустя 15-20 лет после запуска патологического процесса, уточнил замдиректора Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Владимир Митькевич. К этому времени помочь пациенту уже сложно. Даже диагностика за 2-4 года до появления первых симптомов недостаточно действенна, потому что гибель нейронов продолжается долгое время, уточнил Иллариошкин. Эффективными в связи с этим он считает биомаркерные методы ранней диагностики – ЭЭГ сверхвысокого разрешения (анализ биоэлектрической активности мозга – «Ведомости»), МРТ-визуализацию, генетический анализ, исследование ассоциированного с развитием заболевания пептида в крови и другие. По словам ученого, их уже применяют в РЦНН.