Ученые предложили переходить к биомаркерной диагностике болезни Альцгеймера

Ученые предложили переходить к биомаркерной диагностике болезни АльцгеймераС помощью анализов и исследований мозга можно выявить ее до появления клинических симптомов
Для эффективного выявления болезни Альцгеймера нужно переходить от клинической к биомаркерной диагностике заболевания – анализу биологических параметров организма для раннего выявления патологий. С таким заявлением на заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» выступил заместитель директора по научной работе Российского центра неврологии и нейронаук (РЦНН), академик РАН Сергей Иллариошкин.
Свою позицию ученый объяснил особенностями течения процесса гибели нервных клеток. По его словам, клинические симптомы заболевания проявляются, когда более половины нейронов гиппокампа уже погибли. «Это поздняя стадия биологического процесса», – объяснил он.
Гиппокамп – это структура головного мозга, отвечающая, в том числе, за автобиографическую и эпизодическую память. Массовая гибель его клеток приводит к нарушениям когнитивных функций при болезни Альцгеймера, сказал на заседании директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Константин Анохин. Помимо потери памяти, пациенты с таким диагнозом могут испытывать трудности с выполнением знакомых задач, решением проблем и принятием решений, рассказала руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Анна Боголепова.
Болезнь Альцгеймера дает о себе знать лишь спустя 15-20 лет после запуска патологического процесса, уточнил замдиректора Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Владимир Митькевич. К этому времени помочь пациенту уже сложно. Даже диагностика за 2-4 года до появления первых симптомов недостаточно действенна, потому что гибель нейронов продолжается долгое время, уточнил Иллариошкин. Эффективными в связи с этим он считает биомаркерные методы ранней диагностики – ЭЭГ сверхвысокого разрешения (анализ биоэлектрической активности мозга – «Ведомости»), МРТ-визуализацию, генетический анализ, исследование ассоциированного с развитием заболевания пептида в крови и другие. По словам ученого, их уже применяют в РЦНН.
При этом Боголепова считает, что внедрять массовый скрининг биомаркеров в профосмотры преждевременно, затратно и этически неоправданно. Сегодня можно выявлять людей с прогрессирующей болезнью Альцгеймера на доклинической стадии, однако эффективного механизма для предотвращения гибели нейронов пока не существует, объяснила она. Диагностика ранних форм заболевания во время диспансеризации, напротив, необходима – на этой стадии врачи уже могут замедлить течение патологического процесса, сказала Боголепова.
Рано или поздно диагностика болезни Альцгеймера и прогноз ее манифестации войдут в программу диспансеризации, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Человечество живет дольше, переживает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания и будет требовать решения этой проблемы. Тем не менее сейчас для системы здравоохранения более актуально выявление других заболеваний. Например, о наличии артериальной гипертонии 50% пациентов даже не подозревают, сказал Мелик-Гусейнов. В связи с этим массовый скрининг болезни Альцгеймера, вероятно, может начаться только после 2030 г., резюмировал он.
Чем раньше врачи обнаруживают болезнь Альцгеймера, тем более эффективной становится ее терапия, сказала невролог медицинской компании «Сберздоровье» Елизавета Анфилова. Она подчеркнула, что в России доступны несколько групп препаратов для лечения заболевания. Они не устраняют причину болезни, но помогают поддерживать работу нервных клеток и передачу сигналов между ними. В результате темпы ухудшения памяти, речи, способности ориентироваться и выполнять повседневные действия снижаются, то есть болезнь прогрессирует медленнее, объяснила Анфилова.
Врач также рассказала о немедикаментозных методах профилактики болезни. Снизить риск ее развития помогают регулярная физическая активность, контроль артериального давления, уровня сахара и холестерина, отказ от курения, полноценный сон, социальная активность и постоянная интеллектуальная нагрузка. Анфилова подчеркнула, что эти меры действенны и после постановки диагноза: они помогают дольше сохранять функциональную независимость, уменьшают выраженность тревоги и депрессии, а также улучшают качество жизни пациента и его семьи.