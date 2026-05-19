В АП призвали обратить внимание на тему учета и маркировки животных

В АП призвали обратить внимание на тему учета и маркировки животныхНеобходимо работать с наказанием безответственных владельцев, оно должно быть чувствительным для них
В законодательном регулировании отношения к животным пришло время работать не со следствием – безнадзорностью, а с причиной – ответственностью владельцев за них. Это следует из заявления заместителя начальника экспертного управления президента РФ Светланы Лукаш во время Форума гуманного отношения к животным.
По ее словам, есть необходимость доработки законодательства с точки зрения учета, маркировки, разведения животных в питомниках, а также системы реагирования на резонансные случаи. Его ключевой принцип «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» доказал свою эффективность, добавила Лукаш.
Гуманное отношение к животным прежде всего необходимо для того, чтобы объединять общество, отметила Лукаш. «Это фактически можно приравнять к уважению и любви к родине, к патриотизму», – сказала она. Крайности, на которые идут в отдельных случаях, работают на разъединение, добавила Лукаш.
В России принят федеральный закон об ответственном отношении к животным, напомнила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Несмотря на эту рамку и Конституцию, где принцип ответственности также закреплен, в некоторых регионах воспользовались расширением своих полномочий и пошли другим путем, отметила она. По словам Чупшевой, вместо того чтобы заниматься безопасностью граждан и гуманными механиками решения вопроса безнадзорных животных, принимаются решения о массовом умерщвлении. «Не назову это легким путем, это просто какое-то средневековье», – сказала она.
Как заявила Чупшева, безопасность граждан и гуманное отношение к животным не противопоставляются. «Это абсолютно целостная комплексная система», – добавила она.
Конституционный суд (КС) отмечает, что деятельность по обращению с животными без владельца направлена в первую очередь на поддержание общественной безопасности, пояснил первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров. Вместе с тем в постановлении КС от июля 2024 г. подчеркнуто: законодатель должен учитывать, что животные могут нуждаться в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность, добавил он.
КС определил, что субъекты могут выбирать наиболее эффективные средства, гарантирующие государственную защиту человека, его прав и свобод как высшей ценности и общественную безопасность, продолжил Владимиров. При этом необходимо руководствоваться нравственными принципами и началами гуманности, добавил он.
Приоритеты в законодательстве фиксируются несколькими законопроектами, которые внесены в Госдуму, рассказал первый заместитель председателя комитета нижней палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»). Один из них касается регистрации домашних животных, без которой «вся система подвешена в воздухе», сказал он. Другие проекты направлены на регулирование породного разведения, работу с безнадзорными собаками и ужесточение административной ответственности в сфере обращения с животными.
По словам Бурматова, есть серьезная проблема: человек, который сталкивается с бродячим животным, не знает, куда обратиться. Он считает, что необходим аналог единой службы реагирования на такие случаи. Кроме того, в ситуациях, когда человек проявляет себя как безответственный владелец, он должен нести за это ответственность и она должна быть чувствительная, добавил депутат.