За пять лет в России выявили 902 случая с признаками дефицита лекарств

Дефицит лекарств из-за нарушения логистических цепочек, неликвидности производства, перерегистрации цен и т. д. возникает во всем мире, говорит замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. В таких случаях реакция системы здравоохранения должна быть «молниеносной», но на практике пациенты часто остаются с проблемой один на один, рассказал он. Россиянам приходится проявлять инициативу, самостоятельно искать врачей, которые смогут изменить схему их лечения. В этом состоит слабость отечественного здравоохранения, считает Мелик-Гусейнов. При этом санкции, по его словам, на проблемы фармотрасли существенно не влияют.