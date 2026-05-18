Число укушенных клещами россиян почти удвоилось за неделю

Более 84 000 россиян обратилось в больницы из-за укусов клещей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора. Неделей ранее ведомство сообщало о 43 000 пострадавших, т. е. за последние семь дней число обращений выросло почти вдвое. Сезон активности клещей начался в середине марта, а прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) с начала года получили более 2,4 млн человек. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось примерно на 200 000, подсчитали «Ведомости» на основе данных Роспотребнадзора.