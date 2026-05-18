Главная / Общество /

Число укушенных клещами россиян почти удвоилось за неделю

Наибольшую активность клещи проявляют в регионах Сибири и на Урале
Виктория Ларченко
Marino Linic / Unsplash

Более 84 000 россиян обратилось в больницы из-за укусов клещей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора. Неделей ранее ведомство сообщало о 43 000 пострадавших, т. е. за последние семь дней число обращений выросло почти вдвое. Сезон активности клещей начался в середине марта, а прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) с начала года получили более 2,4 млн человек. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось примерно на 200 000, подсчитали «Ведомости» на основе данных Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обращений в связи с укусами клещей было зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края, уточнил представитель федеральной службы. При этом риски заражения КВЭ отмечаются в отдельных районах 49 регионов России. Среди них Московская область (Дмитровский и Талдомский районы) и Санкт-Петербург (шесть административных территорий).

КВЭ – общая для человека и животных вирусная инфекция, она передается преимущественно через укус инфицированного клеща. Заразиться можно также путем употребления сырого молока и молочных продуктов от инфицированных коз и коров, говорится в клинических рекомендациях по лечению заболевания. Кипячение убивает вирус за 2 минуты, а в горячем молоке при 60 °С инфекция погибает через 20 минут.

Клещевой энцефалит расширил географию

У зараженных КВЭ пациентов наблюдаются лихорадка и интоксикация. Инфекция поражает серое вещество головного мозга и его оболочки, а также оболочки спинного мозга, уточняется в клинических рекомендациях. Самой эффективной мерой профилактики КВЭ считается вакцинация, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Роспотребнадзора. Проходить ее рекомендуется жителям эндемичных регионов и россиянам, планирующим поездки на эти территории. Сейчас вакцинация против КВЭ не входит в национальный календарь профилактических прививок и может быть проведена бесплатно по эпидемическим показаниям или платно по желанию пациента.

Спрос на прививки от КВЭ среди россиян растет с начала 2020-х гг. В 2025 г. вакцинацию прошли 4,2 млн человек, из которых 1,4 млн получили прививку впервые, а 2,8 млн – повторно. Это на 28% больше показателя за 2021 г. (3,3 млн россиян) и на 3% – за 2024 г. (4 млн). Такие данные Роспотребнадзор опубликовал в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Рост интереса к вакцинации от КВЭ – это результат грамотной просветительской работы, считает инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, россияне начали понимать, что способов защиты от этой вирусной инфекции не так много, а специфического лечения от КВЭ «попросту не существует». Тяжелые формы этого заболевания нередко заканчиваются инвалидизацией или летальным исходом, подчеркнул Поздняков.

72 000

га земли в регионах России уже обработаны от клещей, сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора. Это примерно 41% от площади территорий, продезинфицированных в 2025 г. Тогда в стране было обработано 177 700 га земли, говорится в приложении к письму Роспотребнадзора об эффективности химикатов от клещей.

Вакцинация против КВЭ может проводиться по плановой или ускоренной схеме, объяснила терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. При плановой схеме первую дозу вводят в выбранный день, оптимально осенью или зимой. Вторую прививку ставят через 1–7 месяцев, третью – через 5–12 месяцев после второй в зависимости от вакцины. Ускоренная схема сокращает интервал между первым и вторым введением до 2–4 недель, третью дозу препарата в таком случае вводят через год, уточнила Полякова.

Вне зависимости от схемы после завершения курса из трех прививок для поддержания иммунитета требуется ревакцинация одной дозой каждые три года, объяснила терапевт. В случае ее пропуска пациент может сдать кровь для проверки уровня антител к ВКЭ – иммуноглобулина G, рассказал «Ведомостям» Поздняков. Если по результатам анализа показатель окажется высоким (от 800 единиц и выше), вакцинацию можно отложить до зимы или весны следующего года, объяснил врач.

Сразу после прививки отправляться в поход или ехать в эндемичный район не стоит, уточнила Полякова. По словам терапевта, иммунитет формируется окончательно только через две недели после введения второй дозы вакцины. Непосредственно после укуса клеща вакцинация не проводится, отметил Поздняков. В таком случае применяется экстренная профилактика: «к сожалению, малоэффективный» иммуноглобулин и включенный в клинические рекомендации йодантипирин, сказал инфекционист.

