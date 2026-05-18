Число укушенных клещами россиян почти удвоилось за неделю

Число укушенных клещами россиян почти удвоилось за неделюНаибольшую активность клещи проявляют в регионах Сибири и на Урале
Более 84 000 россиян обратилось в больницы из-за укусов клещей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора. Неделей ранее ведомство сообщало о 43 000 пострадавших, т. е. за последние семь дней число обращений выросло почти вдвое. Сезон активности клещей начался в середине марта, а прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) с начала года получили более 2,4 млн человек. Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось примерно на 200 000, подсчитали «Ведомости» на основе данных Роспотребнадзора.
Наибольшее количество обращений в связи с укусами клещей было зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края, уточнил представитель федеральной службы. При этом риски заражения КВЭ отмечаются в отдельных районах 49 регионов России. Среди них Московская область (Дмитровский и Талдомский районы) и Санкт-Петербург (шесть административных территорий).
КВЭ – общая для человека и животных вирусная инфекция, она передается преимущественно через укус инфицированного клеща. Заразиться можно также путем употребления сырого молока и молочных продуктов от инфицированных коз и коров, говорится в клинических рекомендациях по лечению заболевания. Кипячение убивает вирус за 2 минуты, а в горячем молоке при 60 °С инфекция погибает через 20 минут.
У зараженных КВЭ пациентов наблюдаются лихорадка и интоксикация. Инфекция поражает серое вещество головного мозга и его оболочки, а также оболочки спинного мозга, уточняется в клинических рекомендациях. Самой эффективной мерой профилактики КВЭ считается вакцинация, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Роспотребнадзора. Проходить ее рекомендуется жителям эндемичных регионов и россиянам, планирующим поездки на эти территории. Сейчас вакцинация против КВЭ не входит в национальный календарь профилактических прививок и может быть проведена бесплатно по эпидемическим показаниям или платно по желанию пациента.
Спрос на прививки от КВЭ среди россиян растет с начала 2020-х гг. В 2025 г. вакцинацию прошли 4,2 млн человек, из которых 1,4 млн получили прививку впервые, а 2,8 млн – повторно. Это на 28% больше показателя за 2021 г. (3,3 млн россиян) и на 3% – за 2024 г. (4 млн). Такие данные Роспотребнадзор опубликовал в Единой межведомственной информационно-статистической системе.
Рост интереса к вакцинации от КВЭ – это результат грамотной просветительской работы, считает инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, россияне начали понимать, что способов защиты от этой вирусной инфекции не так много, а специфического лечения от КВЭ «попросту не существует». Тяжелые формы этого заболевания нередко заканчиваются инвалидизацией или летальным исходом, подчеркнул Поздняков.
Вакцинация против КВЭ может проводиться по плановой или ускоренной схеме, объяснила терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. При плановой схеме первую дозу вводят в выбранный день, оптимально осенью или зимой. Вторую прививку ставят через 1–7 месяцев, третью – через 5–12 месяцев после второй в зависимости от вакцины. Ускоренная схема сокращает интервал между первым и вторым введением до 2–4 недель, третью дозу препарата в таком случае вводят через год, уточнила Полякова.
Вне зависимости от схемы после завершения курса из трех прививок для поддержания иммунитета требуется ревакцинация одной дозой каждые три года, объяснила терапевт. В случае ее пропуска пациент может сдать кровь для проверки уровня антител к ВКЭ – иммуноглобулина G, рассказал «Ведомостям» Поздняков. Если по результатам анализа показатель окажется высоким (от 800 единиц и выше), вакцинацию можно отложить до зимы или весны следующего года, объяснил врач.
Сразу после прививки отправляться в поход или ехать в эндемичный район не стоит, уточнила Полякова. По словам терапевта, иммунитет формируется окончательно только через две недели после введения второй дозы вакцины. Непосредственно после укуса клеща вакцинация не проводится, отметил Поздняков. В таком случае применяется экстренная профилактика: «к сожалению, малоэффективный» иммуноглобулин и включенный в клинические рекомендации йодантипирин, сказал инфекционист.