Голикова: медицинская система России выдержала испытание коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российская система здравоохранения выдержала пандемию коронавируса. «Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание», – сказала она на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Голикова также сообщила, что нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции указывает на переход в период стабилизации. Об этом в своем вступительном слове сказал сам президент. «По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», – сказал Путин, добавив, что такая позитивная динамика может быть неустойчивой и недостаточно быстрой.
По данным на 22 мая, в России выявлено более 326 000 заболевших коронавирусной инфекцией. По числу выявленных случаев заражения коронавирусом Россия занимает второе место в мире, уступая только Соединенным Штатам, где вирус нашли у около 1,6 млн жителей. Последнюю неделю в России фиксируется не больше 10 000 новых случаев COVID-19 в день, а число выздоровевших за сутки пациентов приближается к числу новых, а иногда и превышает. При этом за минувшие сутки было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса – 150. Общее число умерших от коронавируса в России превышает 3200 человек, и, по прогнозам властей, ожидается его серьезный рост в мае.
Опубликованное в начале мая исследование «Ведомостей» показало, что потребности России в средствах защиты от коронавируса выше отечественного производства в 4–10 раз, запасы рассчитаны всего на несколько дней, а импорт обходится втридорога. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, людям, по оценке, нужно каждый день более 50 млн масок, 2 млн респираторов, а борющимся с пандемией медикам требуется также более 500 000 ед. комплектов костюмов и другой спецзащиты, однако даже с учетом импорта нужда покрыта едва на 25–30%.