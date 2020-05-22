Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Голикова: медицинская система России выдержала испытание коронавирусом

Ведомости

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российская система здравоохранения выдержала пандемию коронавируса. «Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание», – сказала она на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Голикова также сообщила, что нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции указывает на переход в период стабилизации. Об этом в своем вступительном слове сказал сам президент. «По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», – сказал Путин, добавив, что такая позитивная динамика может быть неустойчивой и недостаточно быстрой.

По данным на 22 мая, в России выявлено более 326 000 заболевших коронавирусной инфекцией. По числу выявленных случаев заражения коронавирусом Россия занимает второе место в мире, уступая только Соединенным Штатам, где вирус нашли у около 1,6 млн жителей. Последнюю неделю в России фиксируется не больше 10 000 новых случаев COVID-19 в день, а число выздоровевших за сутки пациентов приближается к числу новых, а иногда и превышает. При этом за минувшие сутки было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса – 150. Общее число умерших от коронавируса в России превышает 3200 человек, и, по прогнозам властей, ожидается его серьезный рост в мае.

Ранее по теме: Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

Опубликованное в начале мая исследование «Ведомостей» показало, что потребности России в средствах защиты от коронавируса выше отечественного производства в 4–10 раз, запасы рассчитаны всего на несколько дней, а импорт обходится втридорога. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, людям, по оценке, нужно каждый день более 50 млн масок, 2 млн респираторов, а борющимся с пандемией медикам требуется также более 500 000 ед. комплектов костюмов и другой спецзащиты, однако даже с учетом импорта нужда покрыта едва на 25–30%.

Ранее по теме: Почему в России не хватает средств защиты от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных