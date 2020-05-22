Голикова: медицинская система России выдержала испытание коронавирусом

По данным на 22 мая, в России выявлено более 326 000 заболевших коронавирусной инфекцией. По числу выявленных случаев заражения коронавирусом Россия занимает второе место в мире, уступая только Соединенным Штатам, где вирус нашли у около 1,6 млн жителей. Последнюю неделю в России фиксируется не больше 10 000 новых случаев COVID-19 в день, а число выздоровевших за сутки пациентов приближается к числу новых, а иногда и превышает. При этом за минувшие сутки было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса – 150. Общее число умерших от коронавируса в России превышает 3200 человек, и, по прогнозам властей, ожидается его серьезный рост в мае.