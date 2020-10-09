Эксперты оценили рост уровня счастья россиян после отмены самоизоляции

«Рост уровня счастья в России в короткий срок после завершения периода самоизоляции можно объяснить снятием ограничений на такие важные общечеловеческие вещи как встречи и личное общение, свободное передвижение. В период самоизоляции люди как никогда ощутили их важность и ценность, и после отмены ограничений возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволил многим ощутить прилив счастья в жизни», — пояснили эксперты.