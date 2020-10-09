Эксперты оценили рост уровня счастья россиян после отмены самоизоляции
Доля россиян, которые чувствуют себя счастливыми, в 2020 г. по сравнению с прошлым годом выросла на 11 п.п. — до 58%, следует из данных опроса компании Ipsos, проведенного с 24 июля по 7 августа в 27 странах мира. Эксперты считают, что этому способствовало снятие весенних ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса.
«Рост уровня счастья в России в короткий срок после завершения периода самоизоляции можно объяснить снятием ограничений на такие важные общечеловеческие вещи как встречи и личное общение, свободное передвижение. В период самоизоляции люди как никогда ощутили их важность и ценность, и после отмены ограничений возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволил многим ощутить прилив счастья в жизни», — пояснили эксперты.
Годовой рост уровня счастья, наблюдаемый в России, стал самым большим среди 27 стран. Аналогичный показатель наблюдался также в Китае, там доля счастливых достигла 93%. Это самое большое значение среди всех рассматриваемых государств. Кроме того, на 10 п.п., до 62%, выросла доля счастливых жителей Малайзии и на 9 п.п., до 43%, в Аргентине.
При этом в большинстве стран уровень счастья за год снизился. Наибольшее уменьшение доли счастливых людей было отмечено в Чили и Перу — на 15% и 26% соответственно, до 35% и 32% от общего числа опрошенных.
Несмотря на высокий рост, доля счастливых людей в России ниже среднего мирового показателя в 63%, следует из результатов опроса. Кроме того, за последнее десятилетие мировой уровень счастья упал на 14 п.п. В России с 2011 г. он снизился на 3%.
Опрос также показал, что самым распространенным источником счастья для жителей России являются дети: в этом признались 59% респондентов. Еще по 56% сказали, что наибольшее удовольствие им приносят отношения с партнером и наличие «подходящего» спутника жизни. Почти половина (49%) опрошенных назвала причиной счастья ощущение наполненности жизни смыслом. Условия жизни и личная финансовая ситуация являются поводом чувствовать себя счастливыми для 45% россиян. Здоровье и личное физическое благополучие считаются источниками счастья для 44% респондентов.