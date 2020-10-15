ВОЗ встревожена ростом заболеваемости коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена ростом числа новых случаев коронавируса в России, сообщили «РИА Новости» в европейском офисе ВОЗ.
«Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России», — говорится в сообщении агентства. В ВОЗ отметили, что рост заболеваемости коронавирусом является общей тенденцией во всем мире, он обусловлен ослаблением мер по физическому дистанцированию.
По данным организации, в мире выявлено более 38 млн случаев коронавируса, наиболее сложная ситуация в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место по количеству зараженных — в РФ зарегистрировано 1 354 163 случая COVID-19.
По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.
Ранее сегодня заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России может наступить в ноябре.