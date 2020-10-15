ВОЗ встревожена ростом заболеваемости коронавирусом в России

«Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России», — говорится в сообщении агентства. В ВОЗ отметили, что рост заболеваемости коронавирусом является общей тенденцией во всем мире, он обусловлен ослаблением мер по физическому дистанцированию.