Театр Пушкина перенесет спектакли на декабрь

Ранее московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом. 15 октября власти Москвы приняли решение, что вход во все культурные учреждения города с 19 октября будет возможен только по электронным билетам.