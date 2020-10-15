Театр Пушкина перенесет спектакли на декабрь
Московский драматический театр имени А.С. Пушкина перенесет ряд запланированных на октябрь спектаклей на декабрь 2020 г. в связи с пандемией коронавируса, следует из сообщения на сайте театра.
«Дорогие зрители, сообщаем вам, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о переносе следующих спектаклей», — говорится в сообщении.
В театре отметили, что на декабрь переносятся спектакли, запланированные на период с 16 по 25 октября.
Ранее московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом. 15 октября власти Москвы приняли решение, что вход во все культурные учреждения города с 19 октября будет возможен только по электронным билетам.