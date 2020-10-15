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Театр Пушкина перенесет спектакли на декабрь

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Московский драматический театр имени А.С. Пушкина перенесет ряд запланированных на октябрь спектаклей на декабрь 2020 г. в связи с пандемией коронавируса, следует из сообщения на сайте театра. 

«Дорогие зрители, сообщаем вам, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о переносе следующих спектаклей», — говорится в сообщении. 

В театре отметили, что на декабрь переносятся спектакли, запланированные на период с 16 по 25 октября. 

Ранее московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом. 15 октября власти Москвы приняли решение, что вход во все культурные учреждения города с 19 октября будет возможен только по электронным билетам.

Ранее по теме: Продажа билетов в учреждения культуры Москвы перейдет в электронный формат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных