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Продажа билетов в учреждения культуры Москвы перейдет в электронный формат

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Вход в учреждения культуры в Москве с 19 октября будет осуществляться только по электронным билетам. Соответствующий приказ подписал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский, сообщается на портале мэра столицы.

«С 19 октября продажа билетов в учреждения культуры и иные организации, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, будет временно переведена исключительно в электронный вид», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество санитарно-эпидемиологических норм в связи с распространением коронавируса. При продаже электронных билетов также будут учитывать ограничение по заполняемости залов на 50% и «динамическую рассадку».

С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за пандемии коронавируса. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности. В августе разрешили открыться театрам и кинотеатрам при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных