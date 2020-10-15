Продажа билетов в учреждения культуры Москвы перейдет в электронный формат

С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за пандемии коронавируса. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности. В августе разрешили открыться театрам и кинотеатрам при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.