Продажа билетов в учреждения культуры Москвы перейдет в электронный формат
Вход в учреждения культуры в Москве с 19 октября будет осуществляться только по электронным билетам. Соответствующий приказ подписал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский, сообщается на портале мэра столицы.
«С 19 октября продажа билетов в учреждения культуры и иные организации, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, будет временно переведена исключительно в электронный вид», — говорится в сообщении.
Отмечается, что переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество санитарно-эпидемиологических норм в связи с распространением коронавируса. При продаже электронных билетов также будут учитывать ограничение по заполняемости залов на 50% и «динамическую рассадку».
С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за пандемии коронавируса. С 16 июня начали открываться музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности. В августе разрешили открыться театрам и кинотеатрам при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.