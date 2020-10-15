Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мурашко назвал число находящихся в реанимации пациентов с коронавирусом

Ведомости

В России в реанимационных отделениях находятся около 2800 пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«В целом по течению заболевания мы видим, что количество амбулаторных пациентов с легким течением колеблется на уровне 65%. Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не приростами», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Он отметил, что реанимационные койки заполнены на 10%. Всего в России, по словам Мурашкой, развернуто 182 000 коек для пациентов с коронавирусом, из них заполнены 162 000. «И 20 тыс. коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован», — добавил он.

По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных