Мурашко назвал число находящихся в реанимации пациентов с коронавирусом

Он отметил, что реанимационные койки заполнены на 10%. Всего в России, по словам Мурашкой, развернуто 182 000 коек для пациентов с коронавирусом, из них заполнены 162 000. «И 20 тыс. коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован», — добавил он.