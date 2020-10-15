Мурашко назвал число находящихся в реанимации пациентов с коронавирусом
В России в реанимационных отделениях находятся около 2800 пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
«В целом по течению заболевания мы видим, что количество амбулаторных пациентов с легким течением колеблется на уровне 65%. Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не приростами», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Он отметил, что реанимационные койки заполнены на 10%. Всего в России, по словам Мурашкой, развернуто 182 000 коек для пациентов с коронавирусом, из них заполнены 162 000. «И 20 тыс. коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован», — добавил он.
По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.