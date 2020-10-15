Во Франции за сутки выявили более 30 тыс. новых случаев коронавируса
По итогам прошедших суток во Франции выявили более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на французское санитарное агентство Sante Publique.
Предыдущий антирекорд по суточному приросту случаев заражения составлял 26 тыс. Днем ранее во Франции заявили о 23 тыс. новых случаев заражения.
В целом во Франции коронавирус обнаружили у более 809 тыс. жителей, скончались после заражения чуть более 33 тыс. человек, включая 88 за последние сутки.
Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в Париже и ряде других регионов Франции для борьбы с распространением коронавируса.