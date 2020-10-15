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Во Франции за сутки выявили более 30 тыс. новых случаев коронавируса

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По итогам прошедших суток во Франции выявили более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на французское санитарное агентство Sante Publique.

Предыдущий антирекорд по суточному приросту случаев заражения составлял 26 тыс. Днем ранее во Франции заявили о 23 тыс. новых случаев заражения.

В целом во Франции коронавирус обнаружили у более 809 тыс. жителей, скончались после заражения чуть более 33 тыс. человек, включая 88 за последние сутки.

Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в Париже и ряде других регионов Франции для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее по теме: В Париже введут комендантский час из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных