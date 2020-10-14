В Париже введут комендантский час из-за коронавируса

«Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов», — цитирует Макрона ТАСС. Комендантский час вводится минимум на месяц, он будет действовать с 21:00 до 06:00 утра по местному времени. В зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры, рассказал президент.