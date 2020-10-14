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В Париже введут комендантский час из-за коронавируса

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Власти Франции введут комендантский час в парижском регионе и ряде других крупных городов с 17 октября в связи с распространением коронавируса, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам. 

«Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов», — цитирует Макрона ТАСС. Комендантский час вводится минимум на месяц, он будет действовать с 21:00 до 06:00 утра по местному времени. В зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры, рассказал президент.

Он подчеркнул, что власти Франции не потеряли контроль над распространением коронавируса, однако сложившаяся ситуация вызывает тревогу. Ежедневно в стране выявляют около 20 000 новых случаев заражения. Во Франции вторая волна коронавируса, добавил Макрон.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за минувшие сутки выявлено 22 160 новых случаев коронавируса, 279 человек скончались. Всего в стране зарегистрировано 798 257 случаев заражения и 32 982 вызванных коронавирусом летальных исходов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных