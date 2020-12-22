МВД разыскивает пытавшегося ограбить банк в Москве мужчину
Полиция разыскивает мужчину, пытавшегося ограбить банк на Зацепском валу в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по столице.
«Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв», — рассказали в МВД.
Сообщение о разбое в банке по адресу Зацепский вал, дом 5 поступило около 18.00. По предварительным данным полиции, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая «предметом, похожим на пистолет».