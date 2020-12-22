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МВД разыскивает пытавшегося ограбить банк в Москве мужчину

Ведомости

Полиция разыскивает мужчину, пытавшегося ограбить банк на Зацепском валу в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

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«Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв», — рассказали в МВД.

Сообщение о разбое в банке по адресу Зацепский вал, дом 5 поступило около 18.00. По предварительным данным полиции, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая «предметом, похожим на пистолет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных