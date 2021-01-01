В Крыму прокомментировали призыв Зеленского перевести часы назад

Обращение Зеленского опубликовано на сайте президента Украины. В ходе обращения Зеленский перешел на русский язык и призвал полуостров вместе с Донецком и Луганском, которые живут по московскому времени, перевести часы назад, потому что на Украине Новый год наступает на час позже.