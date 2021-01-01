В Крыму прокомментировали призыв Зеленского перевести часы назад
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского, в котором он призвал Крым и Донбасс «перевести часы назад» и встретить Новый год вместе с Украиной.
«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", — цитирует "РИА Новости" Молохова.
Он отметил, что новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но «слащаво-бессодержательным».
Обращение Зеленского опубликовано на сайте президента Украины. В ходе обращения Зеленский перешел на русский язык и призвал полуостров вместе с Донецком и Луганском, которые живут по московскому времени, перевести часы назад, потому что на Украине Новый год наступает на час позже.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.