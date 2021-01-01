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В Крыму прокомментировали призыв Зеленского перевести часы назад

Ведомости

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал новогоднее обращение украинского президента  Владимира Зеленского, в котором он призвал Крым и Донбасс «перевести часы назад» и встретить Новый год вместе с Украиной.

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", — цитирует "РИА Новости" Молохова.

Он отметил, что новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но «слащаво-бессодержательным».

Обращение Зеленского опубликовано на сайте президента Украины. В ходе обращения Зеленский перешел на русский язык и призвал полуостров вместе с Донецком и Луганском, которые живут по московскому времени, перевести часы назад, потому что на Украине Новый год наступает на час позже.

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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