В России за сутки выявили 23 586 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 23 586 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 568 209. Умер за день 481 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 65 566.
Вчера, 16 января, оперштаб сообщил о 24 092 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 4012 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5612 пациентов, скончались 67 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3316), Подмосковье (+1426), Нижегородская (+484) и Свердловская (+395) области.
За сутки в России полностью выздоровели 23 440 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 960 431 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 94,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 23,7 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.