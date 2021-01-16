Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром
По итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой, было принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения на взаимной основе с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщила пресс-служба оперштаба.
Рейсы по маршрутам Москва – Ханой и Москва – Дели будут осуществляться два раза в неделю, в Хельсинки будут летать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также дважды в неделю, а рейс Москва – Доха будет совершаться три раза в неделю.
«Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности», — говорится в сообщении.
В оперштабе также отметили, что принято решение об увеличении количества рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю.
Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 93,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 23,5 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.