Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Рейсы по маршрутам Москва – Ханой и Москва – Дели будут осуществляться два раза в неделю, в Хельсинки будут летать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также дважды в неделю, а рейс Москва – Доха будет совершаться три раза в неделю.