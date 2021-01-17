В Израиле у 13 человек случился временный лицевой паралич после прививки от COVID-19

Отмечается, что число случаев подобных побочных эффектов вакцины может быть больше. Один из пострадавших рассказал, что лицевой паралич продлился у него около 28 часов. В минздраве Израиля рекомендуют пострадавшим записываться на вторую прививку только после полного исчезновения всех побочных эффектов.