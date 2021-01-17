В Израиле у 13 человек случился временный лицевой паралич после прививки от COVID-19
В Израиле прививка от коронавируса спровоцировала временный лицевой паралич, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на минздрав страны.
Отмечается, что число случаев подобных побочных эффектов вакцины может быть больше. Один из пострадавших рассказал, что лицевой паралич продлился у него около 28 часов. В минздраве Израиля рекомендуют пострадавшим записываться на вторую прививку только после полного исчезновения всех побочных эффектов.
Массовая вакцинация в Израиле, в рамка которой используется препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, началась в конце декабря. Препарат необходимо вводить дважды с интервалом в три недели между дозами. Первую дозу вакцины получили порядка 2 млн граждан Израиля.
Ранее регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины Pfizer и BioNTech 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС.