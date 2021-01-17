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В Израиле у 13 человек случился временный лицевой паралич после прививки от COVID-19

Ведомости

В Израиле прививка от коронавируса спровоцировала временный лицевой паралич, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что число случаев подобных побочных эффектов вакцины может быть больше. Один из пострадавших рассказал, что лицевой паралич продлился у него около 28 часов. В минздраве Израиля рекомендуют пострадавшим записываться на вторую прививку только после полного исчезновения всех побочных эффектов.

Массовая вакцинация в Израиле, в рамка которой используется препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, началась в конце декабря. Препарат необходимо вводить дважды с интервалом в три недели между дозами. Первую дозу вакцины получили порядка 2 млн граждан Израиля.

Ранее регулятор Евросоюза (ЕС) одобрил применение вакцины Pfizer и BioNTech 21 декабря прошлого года. Ее планируется использовать в 27 государствах ЕС.

Ранее по теме: В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных