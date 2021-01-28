Власти Москвы сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве снизились, сообщила журналистам заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией», — сказала Ракова. По ее словам, в городе свободны почти половина коек для больных коронавирусной инфекцией, работают и временные госпитали.
В связи с этим к обычной работе по своему профилю вернутся пять стационаров на 2200 коек, которые ранее временно предназначались для больных COVID-19. Это больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, №51, два корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии. В клиниках проведут санитарную обработку, персонал больниц пройдет тестирование на коронавирус.
14 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице значительно ниже, чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря. Вчера Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общепита в ночное время, а также требование к работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.