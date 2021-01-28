Власти Москвы сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

14 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице значительно ниже, чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря. Вчера Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общепита в ночное время, а также требование к работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.