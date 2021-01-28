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Власти Москвы сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Ведомости

Заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве снизились, сообщила журналистам заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией», — сказала Ракова. По ее словам, в городе свободны почти половина коек для больных коронавирусной инфекцией, работают и временные госпитали. 

В связи с этим к обычной работе по своему профилю вернутся пять стационаров на 2200 коек, которые ранее временно предназначались для больных COVID-19. Это больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, №51, два корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии. В клиниках проведут санитарную обработку, персонал больниц пройдет тестирование на коронавирус. 

14 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество выявляемых случаев коронавируса в столице значительно ниже, чем до праздников, однако количество госпитализированных остается на уровне середины декабря. Вчера Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общепита в ночное время, а также требование к работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.

Ранее по теме: В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных