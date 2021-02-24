В Москве после несанкционированных акций арестованы более 1,2 тыс. человек
Московские суды рассмотрели более пяти тысяч административных дел и арестовали более 1 250 человек за участие в несанкционированных акциях протеста, которые проходили с 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
«В московские суды за период с 23 января 2021 года поступило 5 716 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими в вышеуказанный период в Москве», — сказала пресс-секретарь, уточнив, что 59 дел возбуждены по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию представителя власти) и 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Всего было арестовано 1 251 человек.
Несанкционированные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Навального арестовали 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.