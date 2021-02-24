В Москве после несанкционированных акций арестованы более 1,2 тыс. человек

«В московские суды за период с 23 января 2021 года поступило 5 716 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими в вышеуказанный период в Москве», — сказала пресс-секретарь, уточнив, что 59 дел возбуждены по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию представителя власти) и 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Всего было арестовано 1 251 человек.