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В Москве после несанкционированных акций арестованы более 1,2 тыс. человек

Ведомости

Московские суды рассмотрели более пяти тысяч административных дел и арестовали более 1 250 человек за участие в несанкционированных акциях протеста, которые проходили с 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

«В московские суды за период с 23 января 2021 года поступило 5 716 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичными мероприятиями, прошедшими в вышеуказанный период в Москве», — сказала пресс-секретарь, уточнив, что 59 дел возбуждены по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию представителя власти) и 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Всего было арестовано 1 251 человек.

Несанкционированные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Навального арестовали 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных